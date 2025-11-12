Соглашение отменено: Coinbase отказалась от приобретения стейблкоин-стартапа BVNK за $2 миллиарда

Криптовалютная биржа Coinbase и стартап в сфере стейблкоинов BVNK взаимно договорились прекратить переговоры по запланированному соглашению о поглощении. Об этом сообщил представитель Coinbase изданию Fortune.

Детали отмененного соглашения

Соглашение предусматривало покупку BVNK за примерно $2 млрд. В октябре стороны подписали соглашение об эксклюзивности (запрещавшее BVNK рассматривать другие предложения) и продвинулись к этапу комплексной проверки (due diligence).

Если бы сделка состоялась, она стала бы одним из крупнейших в истории сектора стейблкоинов, превзойдя приобретение компании Bridge платформой Stripe за $1,1 млрд в феврале.

Комментарии сторон

Coinbase заявила, что компания постоянно ищет возможности для расширения своей миссии и продуктовых предложений, однако после обсуждений стороны взаимно договорились не продолжать процесс.

Представители стартапа BVNK комментировать ситуацию отказались.

Напомним

«Минфин» писал, что американская криптовалютная биржа Coinbase находится на завершающей стадии переговоров по приобретению стартапа BVNK, специализирующегося на инфраструктуре стейблкоинов. Об этом сообщал Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Потенциальное соглашение оценивалось примерно в $2 миллиарда и ожидалось, что оно будет завершено в конце этого или начале следующего года.