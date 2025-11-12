Multi от Минфин
12 ноября 2025, 12:05

Microsoft инвестирует более $10 млрд в дата-центр для ИИ в Португалии

Microsoft объявил об инвестициях более $10 миллиардов в расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе, в частности в хаб дата-центров в Португалии. Это является частью стратегии по удовлетворению растущего спроса на ИИ-сервисы за пределами США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские технологические гиганты Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) объявили об инвестициях на общую сумму более $16 миллиардов в расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Microsoft: $10 миллиардов и чипы Nvidia в Португалии

Microsoft заявила, что ее финансирование в размере более $10 млрд пойдет на создание хаба дата-центров в городе Синеш на юго-западе Португалии. Работы должны начаться в начале 2026 года.

Этот проект реализуется в партнерстве с производителем чипов Nvidia, британским ИИ-стартапом Nscale Global Holdings и строителем дата-центров Start Campus. На объекте планируется развернуть около 12 600 новейших графических процессоров (GPU) Nvidia GB300.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит, который объявил об инвестициях во время технологического саммита Web Summit в Лиссабоне, назвал это крупнейшим вложением компании в Португалии и одним из крупнейших в ИИ-мощности в Европе.

В то же время Google сообщил, что инвестирует 5,5 миллиарда евро ($6,36 млрд) в расширение своей ИИ-инфраструктуры и офисов в Германии до 2029 года.

США наращивают присутствие в ЕС

Эти объявления являются продолжением серии многомиллиардных обязательств американских компаний по развитию дата-центров и облачных сервисов в Европе, начавшейся после выхода ChatGPT в конце 2022 года.

На прошлой неделе Nvidia и Deutsche Telekom объявили о партнерстве на €1 млрд для строительства «одной из крупнейших ИИ-фабрик» в Германии.

Amazon.com заявил об инвестициях в €1,4 млрд в Нидерланды.

Ранее Microsoft пообещал вложить $30 млрд в ИИ-инфраструктуру Великобритании до 2028 года, а Google — $6,8 млрд в Великобританию в течение следующих двух лет.

Несмотря на рост инвестиций, вложения в ИИ на континенте остаются «крошечными» по сравнению с сотнями миллиардов долларов, выделяемых в США. В качестве примера в статье упоминается американский ИИ-проект «Stargate» для разработчика ChatGPT (OpenAI) с первоначальными обязательствами в $100 млрд.

Читайте также: Вопрос на триллион долларов: лопнет ли пузырь ИИ в 2025 году?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
