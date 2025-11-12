«Ипотека на всю жизнь»: В США работают над новой программой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2025, 11:36 Читати українською

«Ипотека на всю жизнь»: В США работают над новой программой

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение ипотеки сроком на 50 лет не станет «большой проблемой», несмотря на то, что такие кредиты означают более высокие переплаты по процентам и более медленное приобретение собственности по сравнению с обычными 30-летними займами. Как сообщает Reuters, об этом американский президент заявил в эфире программы The Ingraham Angle телеканала Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение ипотеки сроком на 50 лет не станет «большой проблемой», несмотря на то, что такие кредиты означают более высокие переплаты по процентам и более медленное приобретение собственности по сравнению с обычными 30-летними займами.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Трамп

«Это всего лишь означает, что вы платите меньше в месяц, но дольше по времени. Ничего страшного. Может, немного поможет», — сказал Трамп.

В ходе программы он возложил ответственность за ухудшение доступности жилья на своего предшественника Джо Байдена и на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Тем временем ряд консервативных политиков, экономистов и активистов резко раскритиковали идею «ипотеки на всю жизнь». Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин написала в соцсети X: «В долгах навсегда, в долгах до конца жизни!», а правый публицист Майк Чернович добавил: «Пожизненная ипотека, отмечает Reuters.

Новая программа

Директор Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билл Пулте заявил в субботу, что его ведомство «работает над» внедрением ипотеки на 50 лет после того, как Трамп опубликовал в соцсетях изображение с подписью «50-year Mortgage» («ипотека на 50 лет»). «Это полностью меняет правила игры», — написал Пулте.

Он также сообщил, что агентство изучает возможности «смягчения условий» для ипотек сроком на 5, 10 и 15 лет, а также рассматривает внедрение ипотеки с возможностью смены заемщика и «переносимой» ипотеки, то есть кредита, который можно перенести на другой дом, не закрывая и не оформляя новый. Это обсуждается на уровне государственных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Представители FHFA отказались комментировать детали Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил, что «Белый дом и вся администрация Трампа высоко ценят усилия господина Пулте, и все работают сообща, чтобы реализовать политику президента».

Острая проблема

Как подчеркивает Reuters, несмотря на снижение ставок, доступность жилья остается серьезной проблемой в США для многих покупателей: цены продолжают расти, а сделки по продаже домов в сентябре выросли лишь незначительно, при этом количество ожидающих сделок осталось на прежнем уровне.

Федеральная резервная система в прошлом месяце снизила ключевую ставку до диапазона 3,75−4,00%, а средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке опустилась до 6,19%, что стало минимумом за год после январского пика в 7,04%, свидетельствуют данные Freddie Mac.

Что говорят эксперты

Главный экономист компании Redfin Дэрил Фэрвезер отметил, что пока непонятно, насколько снижение месячного платежа будет значительным.

«Мы не знаем, какой процент будет установлен для 50-летней ипотеки по сравнению с 30-летней. Более эффективным долгосрочным решением было бы устранить проблемы с предложением жилья», — считает эксперт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
12 ноября 2025, 11:39
#
Що за соціалізм в цих США?
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
12 ноября 2025, 11:55
#
Не зовсім зрозуміло чим це відрязняється від оренди в такому разі (з покривання оренди пенсійними накопиченнями у літньому віці)
+
0
Skeptik777
Skeptik777
12 ноября 2025, 13:20
#
Тим, що через 50 роквв дітям буде спадок, а від оренди ні.
+
0
Smerch747
Smerch747
12 ноября 2025, 13:28
#
В одному варінті у вас житло за 1млн дол, а в другому нічого
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами