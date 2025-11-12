«Ипотека на всю жизнь»: В США работают над новой программой

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение ипотеки сроком на 50 лет не станет «большой проблемой», несмотря на то, что такие кредиты означают более высокие переплаты по процентам и более медленное приобретение собственности по сравнению с обычными 30-летними займами. Как сообщает Reuters, об этом американский президент заявил в эфире программы The Ingraham Angle телеканала Fox News.

Что говорит Трамп

«Это всего лишь означает, что вы платите меньше в месяц, но дольше по времени. Ничего страшного. Может, немного поможет», — сказал Трамп.

В ходе программы он возложил ответственность за ухудшение доступности жилья на своего предшественника Джо Байдена и на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Тем временем ряд консервативных политиков, экономистов и активистов резко раскритиковали идею «ипотеки на всю жизнь». Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин написала в соцсети X: «В долгах навсегда, в долгах до конца жизни!», а правый публицист Майк Чернович добавил: «Пожизненная ипотека, отмечает Reuters.

Новая программа

Директор Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билл Пулте заявил в субботу, что его ведомство «работает над» внедрением ипотеки на 50 лет после того, как Трамп опубликовал в соцсетях изображение с подписью «50-year Mortgage» («ипотека на 50 лет»). «Это полностью меняет правила игры», — написал Пулте.

Он также сообщил, что агентство изучает возможности «смягчения условий» для ипотек сроком на 5, 10 и 15 лет, а также рассматривает внедрение ипотеки с возможностью смены заемщика и «переносимой» ипотеки, то есть кредита, который можно перенести на другой дом, не закрывая и не оформляя новый. Это обсуждается на уровне государственных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Представители FHFA отказались комментировать детали Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил, что «Белый дом и вся администрация Трампа высоко ценят усилия господина Пулте, и все работают сообща, чтобы реализовать политику президента».

Острая проблема

Как подчеркивает Reuters, несмотря на снижение ставок, доступность жилья остается серьезной проблемой в США для многих покупателей: цены продолжают расти, а сделки по продаже домов в сентябре выросли лишь незначительно, при этом количество ожидающих сделок осталось на прежнем уровне.

Федеральная резервная система в прошлом месяце снизила ключевую ставку до диапазона 3,75−4,00%, а средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке опустилась до 6,19%, что стало минимумом за год после январского пика в 7,04%, свидетельствуют данные Freddie Mac.

Что говорят эксперты

Главный экономист компании Redfin Дэрил Фэрвезер отметил, что пока непонятно, насколько снижение месячного платежа будет значительным.

«Мы не знаем, какой процент будет установлен для 50-летней ипотеки по сравнению с 30-летней. Более эффективным долгосрочным решением было бы устранить проблемы с предложением жилья», — считает эксперт.