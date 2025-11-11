Глава НБУ призвал банки активнее кредитовать производителей украинского оружия

Национальный банк призывает активнее финансировать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), указывая на успешный опыт кредитования проектов в энергетике. Глава НБУ Андрей Пышный назвал ОПК приоритетным направлением, которое имеет огромный экспортный потенциал и станет ключевой отраслью при восстановлении страны. Об этом Андрей Пышный сообщил в Facebook по итогам ежемесячной встречи с представителями крупнейших банков.

Успех в энергетике как пример

Глава НБУ похвалил банки за их роль в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

«Сектор уже очень хорошо сработал по поддержке проектов по восстановлению энергетики: банки профинансировали развитие 1,2 ГВт генерации и еще более 400 МВт хранения», — отметил Пышный.

Он призвал банкиров применить этот опыт и в оборонной сфере: «Давайте искать модели, чтобы быть такими же эффективными для поддержки оборонного комплекса».

Потенциал ОПК и распределение рисков

Андрей Пышный подчеркнул, что финансирование ОПК является приоритетом для страны, который должен быть отражен в кредитных предложениях банков.

«Он имеет огромный потенциал, в частности экспортный, учитывая то, как ЕС разворачивает оборонные программы. Оборонная отрасль точно будет одной из ключевых отраслей и на этапе восстановления», — заявил глава НБУ.

Понимая высокие риски таких инвестиций в условиях войны, Пышный предложил банкирам обратить больше внимания на консорциумное кредитование. По его словам, этот механизм «хорошо работает, позволяя разделить риски и получить экспертизу».

Почему это важно

Этот призыв является прямым сигналом банковской системе, что она должна взять на себя более активную роль в финансировании оборонных нужд страны. Банковский сектор в настоящее время является высокодоходным и ликвидным. НБУ четко указывает, что ожидает от банков не только финансирования восстановления энергетики, но и прямого участия в кредитовании производства оружия, что является значительно более рискованным.