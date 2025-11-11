Рост количества ФЛП не является «экономическим чудом»: Гетманцев указывает на схемы дробления бизнеса

Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине продолжает расти, однако этот показатель не свидетельствует об усилении экономических процессов в стране. По мнению главы профильного комитета Верховной Рады, этот рост в значительной степени является результатом массового использования упрощенной системы для уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 11 ноября.

Динамика регистраций несмотря на нагрузку

По словам Даниила Гетманцева, с начала полномасштабного вторжения количество новых регистраций ФЛП выросло на 201 356. Только за первые восемь месяцев 2025 года было зарегистрировано 65 616 новых предпринимателей.

Этот рост произошел несмотря на то, что в начале 2025 года наблюдалось массовое закрытие «спящих» ФЛП 1-й и 2-й групп. Причиной этого стало восстановление довоенных правил уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) и введение обязательного военного сбора в размере 800 грн ежемесячно, независимо от того, ведет ли предприниматель деятельность.

Упрощенная система как инструмент уклонения

Председатель налогового комитета подчеркнул, что изменение этого количественного показателя не является «признаком экономического чуда» и не указывает на реальное укрепление экономики.

«Напоминаю, что упрощенная система — для поддержки малого бизнеса, а не для схем уклонения крупного», — подчеркнул Гетманцев.

Он заявил, что на самом деле в Украине упрощенная система до сих пор массово используется для уклонения от уплаты налогов через «дробление бизнеса».

«Ритейл, рестораны, отели и другие сферы — мы видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки предпринимателей, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда чуть ли не каждая копейка идет на армию», — отметил политик.

