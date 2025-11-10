В октябре финмониторинг передал правоохранителям материалы на 726 ФЛП: какие обвинения им предъявляют

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила масштабные схемы минимизации налогов и легализации средств через искусственное разделение бизнеса с использованием сетей ФЛП (физических лиц-предпринимателей). За последние три месяца общая сумма подозрительных операций в рамках этих схем достигла 10 миллиардов гривен. Только в октябре аналитики выявили отмывание более 4 млрд грн и передали правоохранительным органам материалы по 726 ФЛП. Об этом заявил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин 10 ноября.

Результаты мониторинга за октябрь

Среди основных рисков, связанных с этими схемами, ведомство нашло легализацию (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов.

Для разоблачения этих схем аналитические подразделения службы исследовали движение средств на более чем 1100 счетах в 19 различных финансовых учреждениях. Этот анализ позволил установить, что счета использовались для отмывания более 4 миллиардов гривен только за один месяц.

Детали

Кроме того, было идентифицировано 970 человек, связанных как со схемами «дробления бизнеса», так и с деятельностью «дропов» (подставных лиц, предоставляющих свои банковские счета для незаконных операций).

Общая сумма установленных подозрительных финансовых операций за последние три месяца (август-октябрь) достигает 10 миллиардов гривен.

Филипп Пронин заверил, что Госфинмониторинг продолжает комплексный мониторинг и передачу материалов правоохранительным органам, усиливая противодействие финансовым преступлениям.