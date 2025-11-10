Санкции работают: Лукойл объявил форс-мажор на крупнейшем нефтяном месторождении за рубежом

Российский нефтяной гигант «Лукойл» объявил форс-мажор на нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке после того, как западные санкции усложнили работу компании. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Форс-мажор

«Западная Курна-2» — крупнейший нефтяной актив Лукойла за рубежом.

По данным собеседников агентства, Лукойл направил в Министерство нефти Ирака официальное письмо, в котором сообщил, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют компании продолжать нормальную работу на месторождении.

Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщил чиновник иракской нефтяной отрасли.

Читайте: Международная сеть «Лукойла» дает сбой: Санкции парализовали заграничные операции российского гиганта

Иракская нефтяная госкомпания SOMO на прошлой неделе отменила отгрузку трех партий нефти, добываемой Лукойлом на Западной Курне-2 из-за санкций, уточняет Reuters. SOMO не сможет продлить контракт на поставку нефти с Лукойлом до тех пор, пока не будут решены вопросы, лежащие в основе санкций.

Последствия санкций в разных регионах

Влияние санкций ощущается во всех регионах, где работает компания:

Ирак (West Qurna-2): Государственная нефтяная компания Ирака (Somo) упразднила загрузку трех партий нефти, добытой «Лукойлом» на месторождении West Qurna-2. Это произошло из-за опасений, связанных с санкциями США и Великобритании. «Лукойлу» принадлежит 75% доли в этом месторождении, где добывается 480 000 баррелей в сутки.

Швейцария (Litasco): Торговое подразделение «Лукойла» — Litasco (со штаб-квартирой в Женеве) — испытывает трудности с фрахтованием судов. Британские судоходные брокеры отказываются с ним работать. Источники Reuters также сообщили, что Litasco была вынуждена уволить сотрудников из-за прямого влияния санкций.

Финляндия (Teboil): Около 1 000 работников АЗС Teboil (которой владеет «Лукойл») в Финляндии могут потерять работу. Финские банки уже начали замораживать платежи в адрес Teboil, не дожидаясь дедлайна 21 ноября.

Санкции против компании

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.