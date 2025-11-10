Минфин анонсировал двухэтажные вагоны и евроколею для Львова: когда они появятся в Украине

В среднесрочной перспективе евроколеи должны появиться в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), покрывающей 50% стоимости затрат. Также продолжается электрификация участка европути Чоп — Ужгород, который планируется завершить к лету 2026 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Двухэтажные пассажирские вагоны

За последние пять лет правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются люди. В 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году.

Кроме того, в проекте бюджета-2026 предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 млрд грн, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

«Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать затраты на перевозку пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%. То есть при сравнимых эксплуатационных расходах компания сможет перевезти значительно больше пассажиров. В перспективе модельный ряд двухэтажных местами, так и для дневного — с местами для сидения», — подчеркнул заместитель министра финансов Украины Александр Кофе.

Евроколея

Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие европути и логистических маршрутов.

«В этом году Правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км, а в 2026-м планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в пределах Connect стоимости расходов Также продолжается электрификация участка европути Чоп — Ужгород, который планируется завершить к лету 2026 года», — отметил Кофе.