Минфин анонсировал двухэтажные вагоны и евроколею для Львова: когда они появятся в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2025, 15:12 Читати українською

Минфин анонсировал двухэтажные вагоны и евроколею для Львова: когда они появятся в Украине

В среднесрочной перспективе евроколеи должны появиться в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), покрывающей 50% стоимости затрат. Также продолжается электрификация участка европути Чоп — Ужгород, который планируется завершить к лету 2026 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В среднесрочной перспективе евроколеи должны появиться в Черновцах и Луцке.
Фото: Зустріч Мінфіну з керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC)

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Двухэтажные пассажирские вагоны

За последние пять лет правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются люди. В 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году.

Кроме того, в проекте бюджета-2026 предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 млрд грн, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

«Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать затраты на перевозку пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%. То есть при сравнимых эксплуатационных расходах компания сможет перевезти значительно больше пассажиров. В перспективе модельный ряд двухэтажных местами, так и для дневного — с местами для сидения», — подчеркнул заместитель министра финансов Украины Александр Кофе.

Евроколея

Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие европути и логистических маршрутов.

«В этом году Правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км, а в 2026-м планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в пределах Connect стоимости расходов Также продолжается электрификация участка европути Чоп — Ужгород, который планируется завершить к лету 2026 года», — отметил Кофе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
10 ноября 2025, 16:35
#
Так пасажирські перевезення і УЗ збиткові
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
10 ноября 2025, 17:31
#
Ну не всі ж.

> Лише 5−7% (тобто 5−7 маршрутів) є прибутковими, переважно міжнародні (наприклад, до Польщі, які принесли 800 млн грн прибутку у 2023−2024).
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами