Золото за 25 лет принесло на 63% больше прибыли, чем S&P 500 — инфографика

Инвестиция в золото в размере $10 000, сделанная в январе 2000 года, к октябрю 2025 года выросла до $126 596. Аналогичная инвестиция в индекс S&P 500 (с учетом реинвестированных дивидендов) за тот же 25-летний период принесла бы только $77 496. Таким образом, золото оказалось на 63,4% более доходным активом, продемонстрировав среднегодовую доходность в 10,4% против 8,3% у акций. Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему акции отстали

Хотя фондовый рынок США известен своим долгосрочным ростом, анализируемый 25-летний период включал три мощных кризиса, которые существенно замедлили накопление капитала. Даже с учетом реинвестирования дивидендов, рынок акций претерпел глубокие просадки:

Крах «пузыря доткомов» (2001−2002 гг.)

Глобальный финансовый кризис (2008−2009 гг.)

«Медвежий» рынок 2022 года

Каждый из этих обвалов «съедал» значительную часть прибыли и требовал длительного времени на восстановление.

Факторы роста золота

В то же время золото, которое традиционно считается защитным активом, выигрывало от экономической нестабильности. Его роль как средства сохранения стоимости усиливалась на фоне всплесков инфляции, валютной волатильности и геополитической неопределенности.

Кроме того, устойчивый спрос на металл обеспечивали мировые центральные банки, которые последовательно покупали золото для пополнения своих резервов. Благодаря этим факторам золото демонстрировало менее глубокие падения во время кризисов и достигло рекордных уровней в 2024—2025 годах.

Почему это важно

Это исследование бросает вызов распространенной инвестиционной мантре о том, что фондовый рынок (акции) является бесспорно лучшим инструментом для долгосрочного накопления. Данные за последние 25 лет — период, охвативший две крупные рецессии, геополитические кризисы и эру высокой инфляции — показывают, что это не всегда так.

Для долгосрочных инвесторов, которые ценят не только доходность, но и устойчивость к кризисам, золото оказалось значительно более эффективным активом для сохранения и приумножения капитала в турбулентную эпоху.