Золото за 25 лет принесло на 63% больше прибыли, чем S&P 500 — инфографика

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2025, 14:57 Читати українською

Золото за 25 лет принесло на 63% больше прибыли, чем S&P 500 — инфографика

Инвестиция в золото в размере $10 000, сделанная в январе 2000 года, к октябрю 2025 года выросла до $126 596. Аналогичная инвестиция в индекс S&P 500 (с учетом реинвестированных дивидендов) за тот же 25-летний период принесла бы только $77 496. Таким образом, золото оказалось на 63,4% более доходным активом, продемонстрировав среднегодовую доходность в 10,4% против 8,3% у акций. Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist.

Инвестиция в золото в размере $10 000, сделанная в январе 2000 года, к октябрю 2025 года выросла до $126 596.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему акции отстали

Хотя фондовый рынок США известен своим долгосрочным ростом, анализируемый 25-летний период включал три мощных кризиса, которые существенно замедлили накопление капитала. Даже с учетом реинвестирования дивидендов, рынок акций претерпел глубокие просадки:

  • Крах «пузыря доткомов» (2001−2002 гг.)
  • Глобальный финансовый кризис (2008−2009 гг.)
  • «Медвежий» рынок 2022 года

Каждый из этих обвалов «съедал» значительную часть прибыли и требовал длительного времени на восстановление.

Факторы роста золота

В то же время золото, которое традиционно считается защитным активом, выигрывало от экономической нестабильности. Его роль как средства сохранения стоимости усиливалась на фоне всплесков инфляции, валютной волатильности и геополитической неопределенности.

Кроме того, устойчивый спрос на металл обеспечивали мировые центральные банки, которые последовательно покупали золото для пополнения своих резервов. Благодаря этим факторам золото демонстрировало менее глубокие падения во время кризисов и достигло рекордных уровней в 2024—2025 годах.

Почему это важно

Это исследование бросает вызов распространенной инвестиционной мантре о том, что фондовый рынок (акции) является бесспорно лучшим инструментом для долгосрочного накопления. Данные за последние 25 лет — период, охвативший две крупные рецессии, геополитические кризисы и эру высокой инфляции — показывают, что это не всегда так.

Для долгосрочных инвесторов, которые ценят не только доходность, но и устойчивость к кризисам, золото оказалось значительно более эффективным активом для сохранения и приумножения капитала в турбулентную эпоху.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Smerch747
Smerch747
10 ноября 2025, 16:03
#
А за 10років до цього акції зросли в 4.5 рази, а золото впало на 30%…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами