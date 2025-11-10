Multi от Минфин
10 ноября 2025, 14:35

После 22 ноября 2025 г. все переводы денег станут отслеживаемыми «в цифре»

22 ноября 2025 года все международные платежи и расчеты SWIFT переходят на единый стандарт ISO 20022 CBPR+. Банковские системы синхронизируются, цифровые платежи перестраиваются, SWIFT обновляется. Об этом написал директор Института развития экономики Александр Гончаров.

22 ноября 2025 года все международные платежи и расчеты SWIFT переходят на единый стандарт ISO 20022 CBPR+.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

  • с этого дня прекращается использование старого формата SWIFT MT (уведомление для банковских операций);

  • более 11 000 банков и финорганизаций из 200+ стран переходят на полностью цифровой язык обмена данными;

  • новый формат становится совместимым с блокчейнами и CBDC, закладывая основу будущей архитектуры глобальных денег.

Этапы перехода

  • 17 ноября 2025 г. — официальное включение нового стандарта;
  • 17−24 ноября 2025 г. — глобальное окно синхронизации всех регионов (Европа, Азия, США);
  • 22 ноября 2025 г. — день, когда система полностью переключается на ISO 20022-only.

Блокчейны также уже встроены в эту систему:

  • Ripple (XRP) — межбанковские расчеты и CBDC-платежи.
  • Stellar (XLM) — трансграничные переводы и цифровые стейблкоины.
  • Algorand (ALGO) — токенизация активов и цифровые облигации.
  • Hedera (HBAR) — корпоративные и государственные регистры.
  • Quant (QNT) — мост между банковскими системами и блокчейнами.

«Итак, после 22 ноября 2025 года начинается новая эра, когда каждое движение капитала становится отслеживаемым, а ликвидность программируемой. И с января следующего 2026 года стартует активная интеграция CBDC и токенизированных активов — фактический переход к новой денежной системе.

Да, друзья, это конец бумажных расчетов и начало цифрового контроля, где блокчейн становится частью официальной банковской инфраструктуры. Посмотрим, как этот глобальный апгрейд финансового кода заработает у нас в Украине", — написал Гончаров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
zevs1
zevs1
10 ноября 2025, 15:58
#
Ну наконец то,это именно то что нужно простому украинцу, ведь это решение поможет каждому разбогатеть и отслеживать движение капитала.
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 ноября 2025, 17:03
#
ZeVs, ты коллаборант
чемодан-вокзал-Россия,
+
+15
zevs1
zevs1
10 ноября 2025, 17:06
#
Оставайтесь на линии.
