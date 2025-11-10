Multi от Минфин
10 ноября 2025, 11:46

Энергосистема Украины потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Дефицит надолго

По оценке представителя правительства, из-за последней атаки энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Об этом пишет в статье «Экономическая правда».

По оценке представителя правительства, из-за последней атаки энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации.
Фото: depositphotos

Трипольской и Змиевской ТЭС больше нет

«Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся», — добавляет он.

Минэнерго подтверждает, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени. «Даже для мелких ремонтов нужно выключать оборудование. Иначе система не запустится стабильно», — объясняет министр энергетики Гринчук.

Собеседники в энергетических компаниях подтверждают, что отключение надолго. «Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго — генерацию быстро не восстановишь», — говорит один из них.

«Никто сегодня не даст точного прогноза по отключениям — все зависит от интенсивности атак и разрушений. Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей.

После массированных атак типа последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление — в это время страна живет в режиме 3−4 очередей отключений. Далее — возможна стабилизация до двух очередей, а затем и одной очереди. Это оптимистический сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", — рассказывает представитель энергетической компании.

Центрэнерго потеряло всю генерацию

Компания Центрэнерго потеряла всю генерацию. Российские ракеты разрушили обе ее станции: Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

«Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после атак 2024 года. Станции в огне. Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!» — заявили в компании, не сдерживая эмоций.

До начала войны «Центрэнерго» владело тремя станциями. Третья — Углегорская ТЭС — остается оккупированной еще с 2022 года. После последнего обстрела компания фактически упустила возможность производить электроэнергию.

«Мы потеряли то, что восстанавливали круглосуточно. Полностью», — говорится в заявлении компании.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 ноября 2025, 12:23
#
«Україна має «чіткий план», як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року, заявив президент Володимир Зеленський «

ахахахахахахахахахаха!!!
