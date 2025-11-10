Акции Novo Nordisk выросли после отказа от борьбы за Metsera

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk выросли в понедельник после того, как производитель препаратов Wegovy и Ozempic официально вышел из агрессивной войны торгов за американского разработчика лекарств против ожирения Metsera Inc. Этот шаг расчистил путь для Pfizer Inc., которая, вероятно, завершит поглощение Metsera. Об этом сообщает Bloomberg 10 ноября.

Акции Novo Nordisk выросли на 3,4%, поскольку инвесторы положительно восприняли решение компании не втягиваться в дорогостоящую борьбу, которая довела цену актива до «заоблачных высот».

Причины отказа: регуляторное давление

Novo Nordisk, пионер на рынке препаратов для похудения, принял решение выйти из торгов в субботу утром, после того как Pfizer поднял предложение до $10 млрд.

Дополнительным препятствием для датской компании стала позиция антимонопольных органов США. Как сообщила Metsera, она получила звонок от Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая предупредила о потенциальных «регуляторных рисках», связанных со структурой сделки, предложенной именно Novo Nordisk.

Стратегия нового CEO

Новый генеральный директор Novo Nordisk Майк Дустдар подтвердил выход из сделки в письме к руководству компании. По его словам, Novo Nordisk рассматривал Metsera как потенциальное дополнительное приобретение, а не как трансформационную сделку.

«Мы вернемся к работе и сосредоточимся на нашем собственном многообещающем портфеле, ускоряя все… и продолжая искать любые дополнительные сделки в области диабета и ожирения, которые мы сочтем подходящими», — написал Дустдар.

Потеря лидерства на рынке

Инвесторы положительно восприняли новость об экономии средств, поскольку Novo Nordisk переживает сложный год. Акции компании упали на 52% с начала 2025 года после того, как она начала стремительно терять доминирующую позицию на рынке лекарств против ожирения в пользу своего главного конкурента — американской компании Eli Lilly & Co.