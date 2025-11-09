Золото: ралли продолжается, цена может достичь $5 000 за унцию

Руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко на инвестиционной конференции «Жить на проценты» назвал золото единственным сырьевым активом, который в этом году демонстрирует значительный рост, несмотря на сложности с точными прогнозами.

По консенсус-прогнозу аналитиков, к концу 2026 года средняя цена золота может достичь $4200 за тройскую унцию, что выше текущей отметки около $4 000.

Впрочем, прогнозы очень отличаются: CitiGroup ожидает снижение до $2 800, в то время как другие эксперты допускают рост до $5 000 за унцию.

Недавнее падение

Мартыненко считает недавнее падение котировок на 8% в конце октября временным отступлением, а не признаком завершения «золотого ралли».

Основным драйвером роста, по его словам, остается активное накопление золотовалютных резервов центральными банками развивающихся стран.

Долгосрочная инвестиция

Он советует инвесторам рассматривать золото как долгосрочную инвестицию, ведь актив постепенно становится спекулятивным, а не только «безопасным убежищем».

Кроме того, Мартыненко также отметил, что краткосрочно возможное снижение стоимости золота до $3 600-$3 800 за тройскую унцию.

Напомним

«Минфин» писал, по данным Всемирного совета по золоту, квартальный спрос на золото, включая внебиржевые операции, в третьем квартале 2025 года достиг 1313 тонн, или $146 млрд в стоимостном выражении, что явилось рекордным показателем за всю историю наблюдений.