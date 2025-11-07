Доллару грозит 40% падение по сценарию краха 2000-х — мнение

Стратеги RBC Capital Markets предупредили трейдеров о риске затяжной распродажи доллара США, которая может зеркально повторить цикл «бума и краха» времен пузыря доткомов и привести к 40% падению валюты. Причиной может стать изменение направления потоков капитала, которые сейчас поддерживают американские активы, но они могут так же быстро и развернуться. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на то, что доллар в этом году пострадал от неопределенности, связанной с политикой президента Дональда Трампа, он нашел поддержку благодаря стремительному росту фондового рынка США и массовым инвестициям в американские активы со стороны глобальных инвестиционных фондов.

Риск концентрации капитала

По словам валютного стратега RBC Ричарда Кочиноса, в течение последних двух десятилетий глобальные игроки отдавали предпочтение все более дорогостоящим американским активам, особенно акциям, что, в свою очередь, поддерживало спрос на доллар.

«Эта концентрация хорошо работала последние 15 лет, но создает риски в нынешних условиях», — написал Кочинос в своей аналитической записке. «Измеримое изменение спроса (и относительной доходности) может иметь глубокие последствия для валютного рынка».

Он проводит прямую параллель с событиями 2000-х годов. Как только капитал начал диверсифицироваться после того, как пузырь доткомов лопнул в 2000 году, это стало предвестником глубокого спада доллара. Аналитик напомнил, что в период с 2001 по 2008 год американская валюта упала на 40% от своего пика до минимума.

Кочинос также указал на другие вызовы для доллара в ближайшие годы: высокие оценки активов, изменение торговых парадигм и смещение «безопасных гаваней».

RBC рекомендует трейдерам использовать ряд стратегий для хеджирования (страхования) от долгосрочного падения стоимости доллара.

Новые риски по сравнению с 2000-ми годами

Анализ RBC также подчеркивает, что сегодняшняя среда отличается от 2000-х годов. В частности, значительно выросла доля неликвидных и частных инвестиций, что может усилить и ускорить колебания на финансовых рынках в периоды стресса.

Почему это важно

Это предупреждение идет вразрез с общепринятым нарративом о силе доллара, опирающимся на устойчивость экономики США. RBC утверждает, что главная сила доллара — массовый спрос на американские акции — является одновременно и его наибольшей уязвимостью.

Если вера инвесторов в бесконечный рост американского техсектора пошатнется (например, из-за предупреждения о «пузыре» со стороны CEO крупных банков или слабых отчетов), может сработать «эффект домино». Начнется диверсификация капитала из дорогих активов США, что автоматически будет означать продажу долларов и покупку других валют (евро, иены) для инвестиций в других регионах.