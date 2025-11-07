Multi от Минфин
7 ноября 2025, 13:26

США запретили продажу активов «Лукойла» шведскому миллиардеру

Власти США не выдадут международному энерготрейдеру Gunvor лицензию на приобретение иностранных активов российской «Лукойл», пока Россия не прекратит войну в Украине. В своем заявлении Министерство финансов США назвало Gunvor «кремлевской марионеткой», что является прямым отказом в одобрении сделки. Об этом Минфин США сообщил в соцсети Х.

Власти США не выдадут международному энерготрейдеру Gunvor лицензию на приобретение иностранных активов российской «Лукойл», пока Россия не прекратит войну в Украине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ультиматум Вашингтона

В заявлении американского Минфина содержится прямое требование прекращения огня как условие для любых соглашений.

«Президент Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли», — отмечается в заявлении.

После этого компания Gunvor Group сообщила, что отзывает свою заявку на приобретение активов «Лукойла», назвав заявление Минфина США «неправдивым».

Предыстория соглашения и санкции

Это решение блокирует одну из крупнейших сделок на нефтяном рынке, ставшую следствием санкций. 23 октября администрация Дональда Трампа ввела санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» из-за «отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США установило крайний срок до 21 ноября для сворачивания бизнеса с этими компаниями. Сразу после этого «Лукойл» объявил о намерении продать свои международные активы трейдеру Gunvor. Однако для завершения сделки требовалось разрешение американского регулятора, в котором теперь отказано.

Связи Gunvor с Россией и активы «Лукойла»

Резкая реакция Минфина США связана с историей трейдера Gunvor, который был создан благодаря торговле российской нефтью.

  • Основатели: Компания Gunvor была основана в 2000 году гражданином Швеции Торбьорном Торнквистом и российским олигархом Геннадием Тимченко, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина.
  • Санкции 2014 года: Когда Тимченко попал под санкции США в 2014 году после аннексии Крыма, Gunvor объявила, что он якобы продал свою 44% долю Торнквисту за день до этого. Тогда же Минфин США заявлял, что «Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам Gunvor», что компания отрицала.
  • Активы «Лукойла» за рубежом: Международный бизнес «Лукойла», подлежащий продаже, является огромным. Он включает трейдинговое подразделение Litasco (Женева и Дубай), добывающие активы в Казахстане, Узбекистане, Египте и Ираке (в частности, 75% в месторождении West Qurna-2), а также сеть из более чем 5 300 АЗС (включая США) и несколько нефтехимических заводов в Европе.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
