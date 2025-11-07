В Британии могут ввести лимиты на стейблкоины, цена Zcash превысила $600: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2025, 12:16 Читати українською

В Британии могут ввести лимиты на стейблкоины, цена Zcash превысила $600: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Британии могут ввести лимиты на стейблкоины: £20 тыс. для физлиц и £10 млн для бизнеса

Банк Англии планирует представить новый регуляторный режим для стейблокинов, который может включать временные лимиты на хранение этих цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, физическим лицам могут быть предложены ограничения в 20 000 фунтов стерлингов, а для бизнеса — 10 миллионов. В документе также будут предусмотрены определенные исключения.

Заместитель главы Банка Англии Сара Бриден заявила, что Великобритания движется в формировании режима регулирования стейблкоинов с той же скоростью, что и США, и не отстает от глобальных тенденций.

Она подчеркнула, что запланированные лимиты будут носить временный характер.

Бриден пояснила, что британские регуляторы вынуждены действовать более осторожно из-за структурных различий кредитных систем. В отличие от США, где значительная часть ипотеки финансируется через рынок ценных бумаг, в Великобритании ключевую роль в финансировании играют коммерческие банки.

Банк Англии намерен завершить работу над регуляторными рамками до конца 2025 года. Ожидается, что новые правила будут включать усиленные требования к резервированию активов и прозрачности эмитентов стейблкоинов.

Синтетический стейблкоин USDX потерял привязку к доллару, упав до $0,3

Синтетический стейблкоин USDX от Stable Labs понес критическую потерю паритета с долларом США. 6 ноября 2025 года курс актива рухнул более чем на 60%, просев до отметки $0,3.

На момент подготовки новости, команда эмитента Stable Labs не предоставила официальных комментариев по поводу инцидента.

Ситуация уже вызвала беспокойство среди партнеров. Децентрализованные проекты, такие как Lista DAO и PancakeSwap, опубликовали предупреждения, отметив, что они следят за развитием событий и советуют своим пользователям немедленно проверить все открытые позиции, связанные с USDX.

Некоторые эксперты на крипторынку предполагают, что отвязка USDX от доллара может быть следствием недавнего излома DeFi-протокола Balancer, приведшего к потере $128 миллионов.

Существует гипотеза, что эта атака могла повлечь за собой каскад ликвидаций хеджированных позиций Stable Labs, что, в свою очередь, привело к дестабилизации механизма обеспечения USDX.

Цена Zcash превысила $600

За последние сутки криптовалюта Zcash подорожала на 20%. К моменту публикации ZEC торгуется около $627. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Рыночная капитализация частной монеты достигла $10,2 млрд. Актив поднялся на 13 место среди крупнейших по рыночной стоимости криптовалют, опередив Bitcoin Cash, Litecoin и Monero.

Миллионные убытки на HyperLiquid: Трейдеры потеряли состояние из-за высокого кредитного плеча

Аналитики компании Lookonchain обнародовали данные об убытках трейдеров, использовавших высокое кредитное плечо (маржинальную торговлю) на платформе фьючерсов HyperLiquid.

Несмотря на то, что многие из этих игроков рынка в свое время фиксировали многомиллионные доходы, большинство из них потеряли весь заработок и даже оказались в значительном минусе.

Lookonchain привела примеры семи трейдеров, чьи истории показывают риски высокого плеча. Вот несколько наиболее ярких случаев, когда большая прибыль превратилась в убытки:

  • Machi Big Brother: Из пиковой прибыли $44,8 млн опустился до общих потерь на $14,9 млн.
  • James Wynn: Был на счету $87 млн, но финальный результат — потеря $21,9 млн.
  • Aguila Trades: От прибыли $41,7 млн пришел к проигрышу $37,6 млн.
  • 14-win-streak trader: Из пика на $33 млн ушел в минус на $30,2 млн.
  • Gambler qwatio: Прибыль $26 млн превратилась в убыток в размере $28,8 млн.

Кроме того, один из пользователей смог увеличить свой депозит со $125 000 до $43 млн, но в конце концов потерял все, оказавшись в убытке на $180 000.

В завершение своего анализа Lookonchain выступила с категорической оговоркой к сообществу.

«Держитесь подальше от торговли с высоким плечом. Сначала это может приносить большие прибыли, но в конце концов уничтожит все, что вы заработали», — заявили в Lookonchain.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами