В Британии могут ввести лимиты на стейблкоины, цена Zcash превысила $600: что нового

В Британии могут ввести лимиты на стейблкоины: £20 тыс. для физлиц и £10 млн для бизнеса

Банк Англии планирует представить новый регуляторный режим для стейблокинов, который может включать временные лимиты на хранение этих цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, физическим лицам могут быть предложены ограничения в 20 000 фунтов стерлингов, а для бизнеса — 10 миллионов. В документе также будут предусмотрены определенные исключения.

Заместитель главы Банка Англии Сара Бриден заявила, что Великобритания движется в формировании режима регулирования стейблкоинов с той же скоростью, что и США, и не отстает от глобальных тенденций.

Она подчеркнула, что запланированные лимиты будут носить временный характер.

Бриден пояснила, что британские регуляторы вынуждены действовать более осторожно из-за структурных различий кредитных систем. В отличие от США, где значительная часть ипотеки финансируется через рынок ценных бумаг, в Великобритании ключевую роль в финансировании играют коммерческие банки.

Банк Англии намерен завершить работу над регуляторными рамками до конца 2025 года. Ожидается, что новые правила будут включать усиленные требования к резервированию активов и прозрачности эмитентов стейблкоинов.

Синтетический стейблкоин USDX потерял привязку к доллару, упав до $0,3

Синтетический стейблкоин USDX от Stable Labs понес критическую потерю паритета с долларом США. 6 ноября 2025 года курс актива рухнул более чем на 60%, просев до отметки $0,3.

На момент подготовки новости, команда эмитента Stable Labs не предоставила официальных комментариев по поводу инцидента.

Ситуация уже вызвала беспокойство среди партнеров. Децентрализованные проекты, такие как Lista DAO и PancakeSwap, опубликовали предупреждения, отметив, что они следят за развитием событий и советуют своим пользователям немедленно проверить все открытые позиции, связанные с USDX.

Некоторые эксперты на крипторынку предполагают, что отвязка USDX от доллара может быть следствием недавнего излома DeFi-протокола Balancer, приведшего к потере $128 миллионов.

Существует гипотеза, что эта атака могла повлечь за собой каскад ликвидаций хеджированных позиций Stable Labs, что, в свою очередь, привело к дестабилизации механизма обеспечения USDX.

Цена Zcash превысила $600

За последние сутки криптовалюта Zcash подорожала на 20%. К моменту публикации ZEC торгуется около $627. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Рыночная капитализация частной монеты достигла $10,2 млрд. Актив поднялся на 13 место среди крупнейших по рыночной стоимости криптовалют, опередив Bitcoin Cash, Litecoin и Monero.

Миллионные убытки на HyperLiquid: Трейдеры потеряли состояние из-за высокого кредитного плеча

Аналитики компании Lookonchain обнародовали данные об убытках трейдеров, использовавших высокое кредитное плечо (маржинальную торговлю) на платформе фьючерсов HyperLiquid.

Несмотря на то, что многие из этих игроков рынка в свое время фиксировали многомиллионные доходы, большинство из них потеряли весь заработок и даже оказались в значительном минусе.

Lookonchain привела примеры семи трейдеров, чьи истории показывают риски высокого плеча. Вот несколько наиболее ярких случаев, когда большая прибыль превратилась в убытки:

Machi Big Brother: Из пиковой прибыли $44,8 млн опустился до общих потерь на $14,9 млн.

James Wynn: Был на счету $87 млн, но финальный результат — потеря $21,9 млн.

Aguila Trades: От прибыли $41,7 млн пришел к проигрышу $37,6 млн.

14-win-streak trader: Из пика на $33 млн ушел в минус на $30,2 млн.

Gambler qwatio: Прибыль $26 млн превратилась в убыток в размере $28,8 млн.

Кроме того, один из пользователей смог увеличить свой депозит со $125 000 до $43 млн, но в конце концов потерял все, оказавшись в убытке на $180 000.

В завершение своего анализа Lookonchain выступила с категорической оговоркой к сообществу.

«Держитесь подальше от торговли с высоким плечом. Сначала это может приносить большие прибыли, но в конце концов уничтожит все, что вы заработали», — заявили в Lookonchain.