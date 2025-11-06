Кто держит польский рынок труда «на плаву» — исследование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 18:59 Читати українською

Кто держит польский рынок труда «на плаву» — исследование

Польский рынок труда в 2025 г. развивается неравномерно. Логистика, оборона, пищевое производство и HoReCa — стабильные драйверы спроса на работников. В то же время, машиностроение, торговля и строительство остаются под давлением слабого спроса и осторожности инвесторов. Об этом говорится в исследовании Gremi Personal.

Польский рынок труда в 2025 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно исследованию компании логистического сектора, производители военного и другого транспорта, а также предприятия HoReCa и пищевой промышленности демонстрируют сильнейшие результаты занятости на польском рынке труда в 2025 году. В то же время машиностроение и розничная торговля переживают самый сложный период.

Логистика: стабильный лидер и потенциальный хаб Европы

Самый динамичный рост занятости за девять месяцев 2025 года зафиксирован в логистическом секторе — +4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Небольшое снижение в июле (-0,5% к июню) не стало трендом: в сентябре логистика снова ускорилась — +5,6% г/г.

В Gremi Personal отмечают, что рост занятости подтверждает сохранение потенциала сектора:

Логистика демонстрирует относительную стабильность спроса на рабочую силу. При слабом внутреннем спросе это означает усиление роли Польши как ключевого хаба в международных транспортных коридорах".

Оборонка и высокотехнологичный транспорт: +2,5% занятости

Компании, производящие водный, воздушный, железнодорожный, военный и другой транспорт, показали +2,5% в январе-сентябре и +3,5% в сентябре г/г.

Аналитики объясняют это активными оборонными инвестициями правительства, реализацией крупных инфраструктурных проектов (в частности, CPK), модернизацией железнодорожной сети и переходом промышленности к высокотехнологичному производству.

HoReCa и пищевая промышленность: постепенный, но стабильный рост

Сектор HoReCa продемонстрировал 1,9% занятости за девять месяцев. В пищевой промышленности, где работает 399 тыс. человек, после летнего скачка количество занятых стабилизировалось. В то же время, годовая динамика остается положительной — +1,8%.

Высокая доля занятых в производстве продуктов питания (17% перерабатывающей промышленности) смягчает всеобщее падение занятости в секторе переработки, которое в сентябре составило лишь -0,5%.

Машиностроение: самый большой спад

Основные потери сосредоточены в машиностроении:

  • производство электроприборов — -5,2% (август-сентябрь г/г);
  • производство машин и оборудования — -3,5%;
  • автомобильная промышленность — -1,1% за девять месяцев;
  • мебельная промышленность — -0,6% р/с.

Строительство и розничная торговля — слабые места экономики

В строительной отрасли занятость снижается стабильно — -0,4% в сентябре и -0,6% за девять месяцев.

В розничной торговле проседание ускорилось:

  • -0,3% (сентябрь к августу),
  • -0,7% г/с (сентябрь к сентябрю).

Число занятых уменьшилось до 734 тыс. человек (-2 тыс. в месяц).

Несмотря на годовой рост розничного товарооборота на 6,4%, аналитики предостерегают, что это результат низкой базы в прошлом году, а месячная динамика (-2,7% в сентябре по август) указывает на ухудшение.

Производство: продажи выросли, а занятость — нет

В сентябре 2025 года промышленные продажи выросли на 7,4% г/г, что значительно быстрее результата девяти месяцев (+1,8%). Но работодатели пока не увеличивают количество рабочих мест.

«Улучшение может оказаться временным всплеском активности. Спрос в 2025 году восстанавливается медленнее, чем ожидалось, что сдерживает инвестиционные решения бизнеса и динамику рынка труда», — подчеркивают Gremi Personal.

Ожидание аналитиков

Аналитики ожидают, что вторая половина года станет определяющей: если внутренний и внешний спрос не ускорятся, структурные дисбалансы в занятости сохранятся.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами