Кто держит польский рынок труда «на плаву» — исследование

Польский рынок труда в 2025 г. развивается неравномерно. Логистика, оборона, пищевое производство и HoReCa — стабильные драйверы спроса на работников. В то же время, машиностроение, торговля и строительство остаются под давлением слабого спроса и осторожности инвесторов. Об этом говорится в исследовании Gremi Personal.

Согласно исследованию компании логистического сектора, производители военного и другого транспорта, а также предприятия HoReCa и пищевой промышленности демонстрируют сильнейшие результаты занятости на польском рынке труда в 2025 году. В то же время машиностроение и розничная торговля переживают самый сложный период.

Логистика: стабильный лидер и потенциальный хаб Европы

Самый динамичный рост занятости за девять месяцев 2025 года зафиксирован в логистическом секторе — +4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Небольшое снижение в июле (-0,5% к июню) не стало трендом: в сентябре логистика снова ускорилась — +5,6% г/г.

В Gremi Personal отмечают, что рост занятости подтверждает сохранение потенциала сектора:

Логистика демонстрирует относительную стабильность спроса на рабочую силу. При слабом внутреннем спросе это означает усиление роли Польши как ключевого хаба в международных транспортных коридорах".

Оборонка и высокотехнологичный транспорт: +2,5% занятости

Компании, производящие водный, воздушный, железнодорожный, военный и другой транспорт, показали +2,5% в январе-сентябре и +3,5% в сентябре г/г.

Аналитики объясняют это активными оборонными инвестициями правительства, реализацией крупных инфраструктурных проектов (в частности, CPK), модернизацией железнодорожной сети и переходом промышленности к высокотехнологичному производству.

HoReCa и пищевая промышленность: постепенный, но стабильный рост

Сектор HoReCa продемонстрировал 1,9% занятости за девять месяцев. В пищевой промышленности, где работает 399 тыс. человек, после летнего скачка количество занятых стабилизировалось. В то же время, годовая динамика остается положительной — +1,8%.

Высокая доля занятых в производстве продуктов питания (17% перерабатывающей промышленности) смягчает всеобщее падение занятости в секторе переработки, которое в сентябре составило лишь -0,5%.

Машиностроение: самый большой спад

Основные потери сосредоточены в машиностроении:

производство электроприборов — -5,2% (август-сентябрь г/г);

производство машин и оборудования — -3,5%;

автомобильная промышленность — -1,1% за девять месяцев;

мебельная промышленность — -0,6% р/с.

Строительство и розничная торговля — слабые места экономики

В строительной отрасли занятость снижается стабильно — -0,4% в сентябре и -0,6% за девять месяцев.

В розничной торговле проседание ускорилось:

-0,3% (сентябрь к августу),

-0,7% г/с (сентябрь к сентябрю).

Число занятых уменьшилось до 734 тыс. человек (-2 тыс. в месяц).

Несмотря на годовой рост розничного товарооборота на 6,4%, аналитики предостерегают, что это результат низкой базы в прошлом году, а месячная динамика (-2,7% в сентябре по август) указывает на ухудшение.

Производство: продажи выросли, а занятость — нет

В сентябре 2025 года промышленные продажи выросли на 7,4% г/г, что значительно быстрее результата девяти месяцев (+1,8%). Но работодатели пока не увеличивают количество рабочих мест.

«Улучшение может оказаться временным всплеском активности. Спрос в 2025 году восстанавливается медленнее, чем ожидалось, что сдерживает инвестиционные решения бизнеса и динамику рынка труда», — подчеркивают Gremi Personal.

Ожидание аналитиков

Аналитики ожидают, что вторая половина года станет определяющей: если внутренний и внешний спрос не ускорятся, структурные дисбалансы в занятости сохранятся.