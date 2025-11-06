Льготы при импорте электромобилей составили 36 млрд грн: Китай стал главным поставщиком

С начала 2022 года по сегодняшний день общая сумма налога на добавленную стоимость (НДС), от уплаты которого были освобождены операции по ввозу электромобилей в Украину, достигла 36 миллиардов гривен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Льготный режим, введенный до 1 января 2026 года, не содержит ограничений ни по стоимости, ни по количеству импортируемых авто, что позволяет применять его как к бюджетным, так и премиум-моделям.

Динамика льгот

Тенденция роста объема предоставленных льгот:

Год Сумма предоставленных льгот (млрд грн) 2022 2,8 2023 8,1 2024 10,6 10 месяцев 2025 14,5

Средняя стоимость одного ввозимого электромобиля составляет около $21 тысячи. Наибольшим спросом среди марок в 2025 году пользуются BYD, Volkswagen и Zeekr.

Самым дорогим импортом в этом году стал ROLLS-ROYCE SPECTRE класса люкс. Три таких авто в общей сложности стоили 56,4 млн грн, при этом сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей составила 11,2 млн грн.

Доминирование Китая

Основной страной-производителем ввозимых электрокаров является Китай.

Китай: Стоимость импортированных автомобилей за 10 месяцев 2025 года составила 25 млрд грн.

США: 14,8 млрд. грн.

Германия: 11,7 млрд. грн.

Государственная таможенная служба отмечает, что НДС является ключевым бюджетообразующим источником, из которого финансируются критически важные расходы, в частности, сектор безопасности и обороны.

«В период военного положения и рост бюджетной нагрузки на оборонные нужды вопрос сбалансированности применения льгот приобретает особую актуальность», — отметили в ведомстве.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин в доработанном проекте госбюджета на 2026 год отклонил поправку № 1061, ранее поддержанную 248 народными депутатами, — она предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год.