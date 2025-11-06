Киберполиция предупредила о мошенничестве: Преступники требуют деньги от имени МВД через фейковый сайт

Киберполиция Украины зафиксировала случаи вымогательства средств от граждан из-за создания поддельного вебсайта, полностью имитирующего официальный ресурс Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

После перехода по вредоносной ссылке компьютер жертвы блокируется, а мошенники требуют уплатить фейковый штраф, угрожая уголовной ответственностью.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники создают веб-страницу-дубликат, имеющую логотипы и визуальное оформление МВД. Ссылки на нее размещают на сайтах с разным контентом.

После того, как пользователь переходит по ссылке, появляется ложная веб-страница. В тексте описывается якобы совершенное пользователем нарушение, а также содержащиеся угрозы уголовной ответственностью, чтобы заставить человека действовать быстро.

От имени МВД требуется немедленно уплатить штраф. На странице размещен QR-код или активная ссылка для осуществления денежного перевода.

Как обезопасить себя

Киберполиция дает рекомендации, как не стать жертвой мошенников:

Проверяйте адрес: Не переходите по сомнительным ссылкам. Помните, настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua.

Не платите: Не производите никаких оплат на подозрительных ресурсах.

Действуйте немедленно: Если вы все-таки ввели какие-либо данные или осуществили перевод — немедленно обратитесь в свой банк и Киберполицию.

