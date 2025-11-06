Multi от Минфин
6 ноября 2025, 16:45

Киберполиция предупредила о мошенничестве: Преступники требуют деньги от имени МВД через фейковый сайт

Киберполиция Украины зафиксировала случаи вымогательства средств от граждан из-за создания поддельного вебсайта, полностью имитирующего официальный ресурс Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Преступники требуют деньги от имени МВД через фейковый сайт
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

После перехода по вредоносной ссылке компьютер жертвы блокируется, а мошенники требуют уплатить фейковый штраф, угрожая уголовной ответственностью.

Как работает мошенническая схема

Злоумышленники создают веб-страницу-дубликат, имеющую логотипы и визуальное оформление МВД. Ссылки на нее размещают на сайтах с разным контентом.

После того, как пользователь переходит по ссылке, появляется ложная веб-страница. В тексте описывается якобы совершенное пользователем нарушение, а также содержащиеся угрозы уголовной ответственностью, чтобы заставить человека действовать быстро.

От имени МВД требуется немедленно уплатить штраф. На странице размещен QR-код или активная ссылка для осуществления денежного перевода.

Как обезопасить себя

Киберполиция дает рекомендации, как не стать жертвой мошенников:

  • Проверяйте адрес: Не переходите по сомнительным ссылкам. Помните, настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua.
  • Не платите: Не производите никаких оплат на подозрительных ресурсах.
  • Действуйте немедленно: Если вы все-таки ввели какие-либо данные или осуществили перевод — немедленно обратитесь в свой банк и Киберполицию.

Напомним

«Минфин» писал, что правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая, используя персональные данные украинцев и инструменты искусственного интеллекта, оформляла на граждан кредиты. Ущерб от сделки уже превысил 4 миллиона гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
