G7 хочет ввести два ценовых ограничения на российские нефтепродукты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 17:03 Читати українською

G7 хочет ввести два ценовых ограничения на российские нефтепродукты

Коалиция стран «Большой семерки» (G7) стремится установить два отдельных ценовых ограничения на российские нефтепродукты, которые вступят в силу в феврале 2026 года. Целью этого механизма является уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и избежать дисбаланса на мировом рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника G7.

G7 хочет ввести два ценовых ограничения на российские нефтепродукты
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Двойной подход к ограничениям

Коалиция (в которую входят США, Канада, Япония, Австралия и 27 стран ЕС) уже ввела ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель (с 5 декабря 2025 года) в дополнение к эмбарго ЕС на морские поставки.

С 5 февраля 2026 года коалиция наложит ценовые ограничения также на российские нефтепродукты, такие как дизельное горючее, керосин и мазут.

Установка лимита на нефтепродукты значительно сложнее, чем на сырую нефть, поскольку существует много видов продуктов, и их цена часто зависит от места покупки, а не производства. Именно поэтому G7 рассматривает два лимита:

  • Ограничения для продуктов, продаваемых с премией (дороже) к сырой нефти (например, дизельное топливо и керосин).
  • Ограничения для продуктов, продаваемых со скидкой (дешевле) в отношении сырой нефти (например, мазут).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Международная сеть «Лукойла» дает сбой: Санкции парализовали заграничные операции российского гиганта

Риски для Европы

Цель коалиции — лишить Москву доходов, но при этом избежать дестабилизации мирового энергетического рынка и роста цен для потребителей в собственных странах.

Ситуация особенно сложна для Европы, остающейся критически зависимой от российского дизельного топлива. Согласно данным Refinitiv, объемы российского дизеля в прошлом месяце составили почти половину общего импорта этого топлива в Европу.

Ранее Россия пообещала не продавать нефть странам, вводящим ценовые ограничения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами