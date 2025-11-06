G7 хочет ввести два ценовых ограничения на российские нефтепродукты

Коалиция стран «Большой семерки» (G7) стремится установить два отдельных ценовых ограничения на российские нефтепродукты, которые вступят в силу в феврале 2026 года. Целью этого механизма является уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и избежать дисбаланса на мировом рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника G7.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Двойной подход к ограничениям

Коалиция (в которую входят США, Канада, Япония, Австралия и 27 стран ЕС) уже ввела ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель (с 5 декабря 2025 года) в дополнение к эмбарго ЕС на морские поставки.

С 5 февраля 2026 года коалиция наложит ценовые ограничения также на российские нефтепродукты, такие как дизельное горючее, керосин и мазут.

Установка лимита на нефтепродукты значительно сложнее, чем на сырую нефть, поскольку существует много видов продуктов, и их цена часто зависит от места покупки, а не производства. Именно поэтому G7 рассматривает два лимита:

Ограничения для продуктов, продаваемых с премией (дороже) к сырой нефти (например, дизельное топливо и керосин).

Ограничения для продуктов, продаваемых со скидкой (дешевле) в отношении сырой нефти (например, мазут).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Международная сеть «Лукойла» дает сбой: Санкции парализовали заграничные операции российского гиганта

Риски для Европы

Цель коалиции — лишить Москву доходов, но при этом избежать дестабилизации мирового энергетического рынка и роста цен для потребителей в собственных странах.

Ситуация особенно сложна для Европы, остающейся критически зависимой от российского дизельного топлива. Согласно данным Refinitiv, объемы российского дизеля в прошлом месяце составили почти половину общего импорта этого топлива в Европу.

Ранее Россия пообещала не продавать нефть странам, вводящим ценовые ограничения.