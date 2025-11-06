Эксперты прогнозируют подорожание топлива на 1,5-2 гривны из-за повышения акцизов

С приближением очередного этапа повышения акцизов на горючее эксперты предупреждают о неизбежном росте розничных цен на украинских АЗС. По прогнозам, цена может вырасти на 1,5−2 гривны за литр только за счет акцизной составляющей. Подробнее о рынке горючего — читайте в статье «Минфина» .

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что может появиться «ажиотажная наценка» в размере до 5% стоимости топлива. Таким образом, в целом топливо может подорожать на 7−10% от текущих цен.

Завышенные цены и монополизация

Рябцев отмечает, что розничные ценники на топливо в Украине уже завышены на 14−16%.

«Государственного регулирования цен на АЗС у нас нет, продавцы могут выставлять буквально любые прайсы, в результате розница зарабатывает на литре топлива уже по 8 гривен», — отмечает эксперт.

Он также указывает на концентрацию рынка, когда закрываются небольшие заправки, что чревато монополизацией и последующим неконтролируемым ростом цен. Эксперт подсчитал, что если до войны на среднюю зарплату можно было купить 270 литров топлива, то сейчас только 180 литров.

«Поскольку горючее является стратегическим товаром, на платежеспособный спрос продавцы особого внимания не обращают, выставляя те ценники, которые позволяют им хорошо зарабатывать», — подытожил Рябцев.

Риск возникновения топливного кризиса

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин оценивает риски возникновения топливного кризиса этой зимой на уровне 30−40%. По его мнению, высока вероятность перебоев с поставкой горючего на автозаправочных станциях, что неизбежно приведет к резкому росту цен.

Учитывая предупреждение экспертов о возможных серьезных перебоях с электроэнергией зимой, Леушкин советует украинцам подготовиться заранее.

«На всякий случай, купить впрок несколько канистр и поставить в гараж», — советует эксперт, отмечая необходимость обеспечить топливом генераторы.

Почему вырастут акцизы

С 1 января 2026 года в Украине стартует очередной этап повышения акцизов на автомобильное топливо, являющийся частью закона, принятого Верховной Радой в 2024 году:

Бензин: Ставка акцизного сбора вырастет с 271,7 евро до 300,8 евро за тонну.

Дизельное горючее: Рост с 215,7 евро до 253,8 евро за тонну.

Сжиженный газ: увеличение со 173 евро до 198 евро за тонну.

Текущие цены

По данным консалтинговой компании «А-95», к началу ноября цены на горючее оставались относительно стабильными: