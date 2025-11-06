6500 грн от государства: Кабмин поддержал программу «зимней поддержки»

Кабмин поддержал Постановление о поддержке отдельных категорий граждан для комфортного прохождения зимы, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Соответствующая программа стартует уже с начала декабря. Об этом говорится в сообщении правительства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получит помощь

Минсоцполитики предусмотрело единовременную выплату в размере 6,5 тысяч гривен для следующих категорий:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДБСТ в том числе дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

⁠одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу.

На что можно потратить

Потратить указанную помощь можно будет на зимние вещи — одежду и обувь и лекарства — лекарства и витамины. Денежные средства нужно будет потратить в течение 180 дней после зачисления.

Читайте также: на «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов: Детали и сроки подачи заявок

Как будет начисляться выплата

Единовременная целевая выплата будет начислена автоматически для указанных категорий населения. Пенсионный фонд Украины самостоятельно устанавливает право на получение пособия и производит выплату.

Денежные средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту «Дия.Карта».

В государственном бюджете на реализацию выплаты заложено 4,3 млрд гривен.

Напомним

Как писал «Минфин», в Государственном бюджете на 2026 год на предоставление «Зимней поддержки» украинцам предусмотрено 14,4 миллиарда гривен. Ожидается, что разными программами помощи смогут воспользоваться более 15 миллионов граждан.

Уже в декабре 2025 г. в Украине стартует новый пакет «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей.

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.