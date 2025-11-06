Как не попасть в «черный» список банков: советы юристов по безопасному пользованию картами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 12:17 Читати українською

Как не попасть в «черный» список банков: советы юристов по безопасному пользованию картами

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали резонансный законопроект о введении так называемого черного списка пользователей финансовых услуг. В этот реестр планируется вносить граждан, которые передают свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам (дропам), а также предпринимателей, принимающих оплату за бизнес-деятельность на частные карты без уплаты налогов. Более подробно — читайте в статье «Минфина».

Как не попасть в «черный» список банков: советы юристов
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Несмотря на то, что законопроект пока находится на стадии обсуждения, юристы советуют гражданам и бизнесу уже сейчас принять меры, чтобы не попасть под пристальный контроль банкиров.

Кого внесут в реестр «проблемных» клиентов

В новый реестр будет попадать информация о клиентах по двум основным критериям:

  • Передача платежных инструментов: Лица, передавшие свой банковский счет, платежную карту или электронный кошелек в пользование третьему лицу (т.е. действовали как «дропы»).
  • Несоответствие платежей: Предприниматели или торговцы, принимающие платежи, не соответствующие официально заявленному ими виду деятельности (например, продают одежду, но принимают оплату по коду, предназначенному для медицинских услуг).

Как избежать подозрений и попадания в «черный» список

Юристы рекомендуют ряд превентивных мер по минимизации рисков:

Обеспечение физической и цифровой безопасности карты

Самый первый и самый важный шаг — предотвращение доступа третьих лиц к вашим финансовым инструментам.

  • Никогда не передавайте свои карты, счета, логины или коды доступа третьим лицам.
  • Избегайте одновременного входа в платежные системы из нескольких устройств.
  • Используйте ограниченное количество авторизованных устройств и регулярно проверяйте их безопасность.
  • Активируйте двухфакторную аутентификацию и оповещение об операциях.
  • Оперативно сообщайте банку об изменении контактных данных или устройств для входа.

Ведение «белого» финансового следа

Для предпринимателей и лиц, получающих большие или нетипичные переводы, важно подтверждать легальность своих операций.

  • Оформите легальную деятельность (ФЛП, ООО) и избегайте использования частных карт для бизнес-расчетов.
  • Подтверждайте доходы и легальное происхождение средств.
  • Контролируйте назначение платежей: Если вы производите или получаете нестандартные переводы, следует иметь документацию (договоры, инвойсы) или объяснения, чтобы в случае запроса банка иметь аргументы.
  • Избегайте схемы, которые могут выглядеть как «дроп-схема» или отмывание средств.

Взаимодействие с банком и документирование

Клиентам следует занимать активную позицию во взаимоотношениях со своим финучреждением.

  • Уточняйте в банке категорию риска и внутренние процедуры для выявления рисковых клиентов.
  • Требуйте прозрачности от банка по критериям, по которым клиент может быть признан рисковым.
  • Сохраняйте подтверждение всех важных операций (договоры, платежи, назначения), чтобы иметь доказательства легальности в случае спора.
  • Внимательно ознакомьтесь с договорами обслуживания и политиками риск-менеджмента.

Юристы отмечают, что сознательное и прозрачное ведение финансовой деятельности является лучшим способом минимизировать риски попадания в реестр «проблемных» клиентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами