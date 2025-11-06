На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали резонансный законопроект о введении так называемого черного списка пользователей финансовых услуг. В этот реестр планируется вносить граждан, которые передают свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам (дропам), а также предпринимателей, принимающих оплату за бизнес-деятельность на частные карты без уплаты налогов. Более подробно — читайте в статье «Минфина».
Как не попасть в «черный» список банков: советы юристов по безопасному пользованию картами
Несмотря на то, что законопроект пока находится на стадии обсуждения, юристы советуют гражданам и бизнесу уже сейчас принять меры, чтобы не попасть под пристальный контроль банкиров.
Кого внесут в реестр «проблемных» клиентов
В новый реестр будет попадать информация о клиентах по двум основным критериям:
- Передача платежных инструментов: Лица, передавшие свой банковский счет, платежную карту или электронный кошелек в пользование третьему лицу (т.е. действовали как «дропы»).
- Несоответствие платежей: Предприниматели или торговцы, принимающие платежи, не соответствующие официально заявленному ими виду деятельности (например, продают одежду, но принимают оплату по коду, предназначенному для медицинских услуг).
Как избежать подозрений и попадания в «черный» список
Юристы рекомендуют ряд превентивных мер по минимизации рисков:
Обеспечение физической и цифровой безопасности карты
Самый первый и самый важный шаг — предотвращение доступа третьих лиц к вашим финансовым инструментам.
- Никогда не передавайте свои карты, счета, логины или коды доступа третьим лицам.
- Избегайте одновременного входа в платежные системы из нескольких устройств.
- Используйте ограниченное количество авторизованных устройств и регулярно проверяйте их безопасность.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию и оповещение об операциях.
- Оперативно сообщайте банку об изменении контактных данных или устройств для входа.
Ведение «белого» финансового следа
Для предпринимателей и лиц, получающих большие или нетипичные переводы, важно подтверждать легальность своих операций.
- Оформите легальную деятельность (ФЛП, ООО) и избегайте использования частных карт для бизнес-расчетов.
- Подтверждайте доходы и легальное происхождение средств.
- Контролируйте назначение платежей: Если вы производите или получаете нестандартные переводы, следует иметь документацию (договоры, инвойсы) или объяснения, чтобы в случае запроса банка иметь аргументы.
- Избегайте схемы, которые могут выглядеть как «дроп-схема» или отмывание средств.
Взаимодействие с банком и документирование
Клиентам следует занимать активную позицию во взаимоотношениях со своим финучреждением.
- Уточняйте в банке категорию риска и внутренние процедуры для выявления рисковых клиентов.
- Требуйте прозрачности от банка по критериям, по которым клиент может быть признан рисковым.
- Сохраняйте подтверждение всех важных операций (договоры, платежи, назначения), чтобы иметь доказательства легальности в случае спора.
- Внимательно ознакомьтесь с договорами обслуживания и политиками риск-менеджмента.
Юристы отмечают, что сознательное и прозрачное ведение финансовой деятельности является лучшим способом минимизировать риски попадания в реестр «проблемных» клиентов.
