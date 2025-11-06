Как не попасть в «черный» список банков: советы юристов по безопасному пользованию картами

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали резонансный законопроект о введении так называемого черного списка пользователей финансовых услуг. В этот реестр планируется вносить граждан, которые передают свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам (дропам), а также предпринимателей, принимающих оплату за бизнес-деятельность на частные карты без уплаты налогов. Более подробно — читайте в статье «Минфина» .

Несмотря на то, что законопроект пока находится на стадии обсуждения, юристы советуют гражданам и бизнесу уже сейчас принять меры, чтобы не попасть под пристальный контроль банкиров.

Кого внесут в реестр «проблемных» клиентов

В новый реестр будет попадать информация о клиентах по двум основным критериям:

Передача платежных инструментов: Лица, передавшие свой банковский счет, платежную карту или электронный кошелек в пользование третьему лицу (т.е. действовали как «дропы»).

Несоответствие платежей: Предприниматели или торговцы, принимающие платежи, не соответствующие официально заявленному ими виду деятельности (например, продают одежду, но принимают оплату по коду, предназначенному для медицинских услуг).

Как избежать подозрений и попадания в «черный» список

Юристы рекомендуют ряд превентивных мер по минимизации рисков:

Обеспечение физической и цифровой безопасности карты

Самый первый и самый важный шаг — предотвращение доступа третьих лиц к вашим финансовым инструментам.

Никогда не передавайте свои карты, счета, логины или коды доступа третьим лицам.

Избегайте одновременного входа в платежные системы из нескольких устройств.

Используйте ограниченное количество авторизованных устройств и регулярно проверяйте их безопасность.

Активируйте двухфакторную аутентификацию и оповещение об операциях.

Оперативно сообщайте банку об изменении контактных данных или устройств для входа.

Ведение «белого» финансового следа

Для предпринимателей и лиц, получающих большие или нетипичные переводы, важно подтверждать легальность своих операций.

Оформите легальную деятельность (ФЛП, ООО) и избегайте использования частных карт для бизнес-расчетов.

Подтверждайте доходы и легальное происхождение средств.

Контролируйте назначение платежей: Если вы производите или получаете нестандартные переводы, следует иметь документацию (договоры, инвойсы) или объяснения, чтобы в случае запроса банка иметь аргументы.

Избегайте схемы, которые могут выглядеть как «дроп-схема» или отмывание средств.

Взаимодействие с банком и документирование

Клиентам следует занимать активную позицию во взаимоотношениях со своим финучреждением.

Уточняйте в банке категорию риска и внутренние процедуры для выявления рисковых клиентов.

Требуйте прозрачности от банка по критериям, по которым клиент может быть признан рисковым.

Сохраняйте подтверждение всех важных операций (договоры, платежи, назначения), чтобы иметь доказательства легальности в случае спора.

Внимательно ознакомьтесь с договорами обслуживания и политиками риск-менеджмента.

Юристы отмечают, что сознательное и прозрачное ведение финансовой деятельности является лучшим способом минимизировать риски попадания в реестр «проблемных» клиентов.