Международная сеть «Лукойла» дает сбой: Санкции парализовали зарубежные операции российского гиганта

Российская нефтяная компания «ЛУКойл» столкнулась с серьезными трудностями в поддержке работы своего разветвленного зарубежного бизнеса после того, как США и Великобритания в прошлом месяце ввели против нее санкции. Действие санкций уже нарушило загрузку нефти в Ираке, работу АЗС в Финляндии и торговые операции в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США предоставило компаниям время до 21 ноября для завершения всех транзакций с «Лукойлом» и «Роснефтью».

Последствия санкций в разных регионах

Влияние санкций ощущается во всех регионах, где работает компания:

Ирак (West Qurna-2): Государственная нефтяная компания Ирака (Somo) упразднила загрузку трех партий нефти, добытой «Лукойлом» на месторождении West Qurna-2. Это произошло из-за опасений, связанных с санкциями США и Великобритании. «Лукойлу» принадлежит 75% доли в этом месторождении, где добывается 480 000 баррелей в сутки.

Швейцария (Litasco): Торговое подразделение «Лукойла» — Litasco (со штаб-квартирой в Женеве) — испытывает трудности с фрахтованием судов. Британские судоходные брокеры отказываются с ним работать. Источники Reuters также сообщили, что Litasco была вынуждена уволить сотрудников из-за прямого влияния санкций.

Финляндия (Teboil): Около 1 000 работников АЗС Teboil (которой владеет «Лукойл») в Финляндии могут потерять работу. Финские банки уже начали замораживать платежи в адрес Teboil, не дожидаясь дедлайна 21 ноября.

Покупка активов компанией Gunvor

Ситуация с международными операциями «Лукойла» стала настолько критической, что компания уже приняла предложение глобального товарного трейдера Gunvor по выкупу ее зарубежных активов.

Генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист в комментарии Financial Times подтвердил серьезность проблемы.

«Все международные операции „Лукойла“ парализованы. Никто не может с ними сотрудничать. Под угрозой оказалось много рабочих мест, а мощности по переработке могут быть серьезно нарушены», — заявил он.

Торнквист также подчеркнул, что соглашение по покупке активов будет предусматривать чистый разрыв и не будет содержать механизмов предстоящего обратного выкупа российской компанией.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.