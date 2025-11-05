MacBook дешевле, чем iPhone: Apple готовит новую линейку ноутбуков

Компания Apple готовится впервые в истории выйти на рынок недорогих ноутбуков, разрабатывая бюджетный Mac. Целью нового устройства является переманить клиентов в производителей Chromebook и начальных моделей на Windows. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новый ноутбук, известный под кодовым названием J700, ориентирован на студентов, бизнес-пользователей и рядовых потребителей, которым требуется устройство преимущественно для работы с документами, просмотра веб-страниц и несложного медиаредактирования.

Apple также рассчитывает привлечь покупателей, которые предпочтут традиционный ноутбук перед iPad.

По информации источников, знакомых с ситуацией, устройство активно тестируется и находится в стадии раннего производства у поставщиков за рубежом. Apple планирует запустить его в первой половине 2026 года.

Стратегический поворот

Это решение означает стратегический поворот для Apple, обычно сосредотачивающийся на премиальных устройствах с высокой маржой.

Компания вынуждена реагировать на растущую угрозу от хромбуков (ноутбуков на базе Chrome OS от Google) и желание привлечь пользователей Windows, которые недовольны переходом Microsoft на Windows 11.

Напомним, что 14 октября 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, хотя миллионы пользователей до сих пор ею все еще пользуются.

Для достижения низкой цены (значительно ниже $1000) Apple планирует использовать менее продвинутые компоненты:

Процессор: Ноутбук в первый раз получит процессор от iPhone (а не чип серии M, разработанный специально для Mac). Внутренние тесты, однако, показали, что чип для смартфонов может работать лучше, чем чипы M1, представленные в 2020 году.

Дисплей: Используется ЖК-дисплей низшего класса. Экран будет самым маленьким среди всех современных Mac — чуть меньше 13,6 дюйма, чем у MacBook Air.

Конкуренция

Ранее компания уже тестировала рынок, предлагая MacBook Air M1 со скидкой — менее чем за $700 — через Walmart и других ритейлеров. Однако новая модель будет полностью обновлен дизайн, а не будет просто старым устройством по сниженной цене.

Сейчас самый дешевый Mac от Apple в США по актуальной линейке — это MacBook Air на чипе M4 за $999 (или $899 с образовательной скидкой). Тем временем хромбуки продаются всего за несколько сотен долларов, а премиум-версии составляют около $600.

Отметим, что в Украине все еще продаются официальные MacBook Air M1. К моменту написания новости их цена составляет 29 999 грн (около $715).

В школах США популярным остается базовый iPad от Apple в комплекте с клавиатурой Magic Keyboard Folio — они стоят около $600. Новый Mac будет в похожей ценовой категории, но предложит более долгое время автономной работы, большую гибкость благодаря macOS и встроенную клавиатуру. Это может заинтересовать как учащихся, так и обычных пользователей.

Падение акций HP и Dell

На фоне этой новости акции производителей компьютеров и ноутбуков HP и Dell временно снизились примерно на 2%.

Доля на рынке ПК

По данным IDC, в третьем квартале Apple занимала около 9% мирового рынка ПК. Она занимает четвертое место в отрасли, уступая Lenovo, HP и Dell.

Ряд обновлений

Компания планирует ряд обновлений в 2026 году. Кроме нового самого дешевого ноутбука Apple завершила работу над MacBook Air M5, который должен выйти в начале года, а также над MacBook Pro на базе M5 Pro и M5 Max.

Также в планах новые модели Mac mini M5 и M5 Pro, а также новые Mac Studio M5 Max и M5 Ultra. А в конце 2026 или начале 2027 года запланирован выпуск обновленного MacBook Pro с чипом M6 и сенсорным OLED-экраном. Apple также представит два новых внешних дисплея для Mac.

Напомним

В середине октября 2025 года Apple представила новый MacBook Pro 14 с чипом M5, имеющим 10-ядерный процессор. Модель доступна в цветах Space Black и Silver, по цене от $1599 в США. В Украине официальная новинка стартует с 87 999 грн. (около $2 090).