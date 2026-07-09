В четверг, 9 июля, большинство видов топлива на украинских заправках подорожали, в то время как стоимость автогаза осталась неизменной. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 9 июля: бензин и дизель подорожали
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 2 копейки до 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подорожал на 3 копейки до 74,60 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 13 копеек до 69,53 грн/л;
- Дизельное топливо подорожало на 2 копейки до 75,94 грн/л;
- Автомобильный газ не изменился и его средняя цена составляет 40,07 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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