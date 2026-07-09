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9 июля 2026, 9:02 Читати українською

Продажу квартиры или дома могут ограничить: что готовят для уязвимых владельцев

В Украине планируется усилить защиту единого жилья социально уязвимых категорий граждан от потери из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или необдуманных соглашений. Для этого готовят законопроект, предусматривающий новый механизм контроля перед отчуждением такого имущества. Об этом сообщили в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, пишет «Судебно-юридическая газета».

В Украине планируется усилить защиту единого жилья социально уязвимых категорий граждан от потери из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или необдуманных соглашений.

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Что предлагают

В частности, предлагается ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед выселением, продажей или другим отчуждением жилья.

Там отметили, что ежегодно в Украине тысячи пенсионеров, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых граждан и военнослужащих рискуют потерять единое жилье из-за долгов, мошеннических схем, исполнительных производств или необдуманных соглашений.

В Комитете отметили, что иногда достаточно даже небольшого или искусственно сформированного долга, в частности, за коммунальные услуги, чтобы банк или другой взыскатель через суд добился отчуждения квартиры или дома. Особенно остро эта проблема касается людей, которые физически не могут защитить свои права в суде, не имеют поддержки родственников, нуждаются в постоянном уходе, а также находящихся на фронте военнослужащих.

Как сообщается, действующее законодательство недостаточно защищает таких лиц. Формально единственное жилье защищено только в редких случаях, например, если сумма долга незначительна. В то же время, на практике исполнители, нотариусы и государственные регистраторы часто не проверяют реальный социальный статус человека и последствия лишения его жилья. Это может привести к бездомности, ухудшению состояния здоровья, преждевременной смерти и дополнительной нагрузке на систему социальной защиты.

В Комитете добавили, что законопроект предлагает ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед любым отчуждением, выселением или продажей единого жилья уязвимого лица. Предполагается, что человек не сможет лишиться жилья без индивидуальной оценки его ситуации и без альтернативного обеспечения жильем.

Кроме того, в Комитете по социальной политике считают, что если государственные органы или органы местного самоуправления берут на себя уход за такими лицами, их имущество не должно отчуждаться в пользу других лиц, как это нередко случается, в частности по заниженной стоимости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+56
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 июля 2026, 9:22
#
Короче кажучи, держава намагається влізти в приватні угоди під начебто «благородним» началом) Не здивуюсь якщо на практиці міськрада буде за свої послуги з пенсів збивати якийсь відсоток, щоб «дати дозвіл» на проведення таких угод
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0
RobinG
RobinG
9 июля 2026, 9:55
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Кто-то хорошо поднимет денег. будет как бьіло.
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0
BigBend
BigBend
9 июля 2026, 10:19
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Так не набирайте собі борги, щоб не доводилось переїжджати на вулицю. Злочинна ідея.
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
9 июля 2026, 11:38
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Множество граждан продаёт сейчас единственное жильё, чтобы навсегда отсюда уехать. Эти проверки — создадут лишнюю бюрократию, проволочки и откроют возможность для взяток.
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