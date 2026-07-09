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9 июля 2026, 16:44 Читати українською

В Раде снова заговорили об открытии аэропортов на западе Украины

Гражданская авиация на западе Украины возможна, но процесс ее восстановления тормозится на уровне исполнительной власти. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Гражданская авиация на западе Украины возможна, но процесс ее восстановления тормозится на уровне исполнительной власти.

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По его словам, вопрос возобновления полетов нельзя рассматривать только как технический. К принятию решения должны быть привлечены представители исполнительной власти, военные, эксперты по безопасности и авиационной отрасли.

«Для этого нужно сесть всем представителям исполнительной власти, военным, экспертам, учитывать тот опыт, который имеет страна, у которой есть постоянные конфликты — это Израиль, это Сирия», — отметил Крейденко.

Львов или Ужгород могут быть первыми

В публикации для «Голоса Украины» Крейденко отмечал, что возвращение гражданской авиации в украинское небо нельзя сводить только к техническому или узкоотраслевому вопросу. Речь идет о комплексном решении, которое должно учитывать безопасность, военные риски, готовность инфраструктуры и ответственность государственных органов.

Среди потенциальных площадок для первого этапа возобновления полетов чаще всего упоминают мероприятие Украины — в частности, Львов или Ужгород. Именно эти аэропорты рассматриваются как наиболее реалистичные варианты с точки зрения географии и удаленности от фронта.

В то же время, даже техническая готовность аэропорта не означает автоматического открытия рейсов. Для этого необходимо решение государства, согласование с военными, оценка рисков, работа систем противовоздушной обороны, страхование и готовность авиакомпаний выполнять рейсы в условиях войны.

Что тормозит процесс

По словам Крэйденко, правительственная группа, созданная Министерством развития общин и территорий еще в марте, до сих пор не представила конкретных наработок. Именно отсутствие согласованного плана исполнительной власти депутат называет одной из главных причин задержки.

Он также отмечает, что Украина может изучать опыт государств, имеющих длительный опыт организации гражданских перевозок в условиях угроз безопасности. Но прямое копирование чужих моделей невозможно: решение должно учитывать украинскую военную ситуацию, характер ракетных и дроновых атак, а также возможность защиты воздушного пространства.

В настоящее время воздушное пространство Украины для гражданской авиации остается закрытым с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Пассажирские авиаперевозки из украинских аэропортов не выполняются, а международные поездки украинцы совершают преимущественно через аэропорты соседних стран.

Почему это важно

Восстановление даже ограниченных гражданских полетов могло бы иметь экономический и логистический эффект. Для бизнеса это означало бы более быстрый доступ к международным рынкам, гражданам — сокращение времени на поездки, регионам — дополнительную деловую активность.

Наибольший интерес к такому сценарию представляют западные области, которые и сейчас играют роль логистического хаба для страны. Открытие рейсов из Львова или Ужгорода могло бы частично разгрузить наземные маршруты в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

В то же время вопрос авиасообщения остается прежде всего безопасным. Без гарантий защиты пассажиров, экипажей, аэропортов и авиакомпаний возобновление рейсов невозможно. Поэтому дискуссия вокруг полетов из Львова или Ужгорода фактически сводится к одному вопросу: способно ли государство предложить модель, которая объединит экономическую потребность с приемлемым уровнем риска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
P93
P93
9 июля 2026, 16:46
#
Давайте Жуляни, або будуйте новий аерохаб в Вишневому
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0
BatonUA
BatonUA
9 июля 2026, 17:00
#
А точно зараз час чиновникам підіймати такі питання, коли офіційно немає ППО від балістики?
+
0
lider2000
lider2000
9 июля 2026, 17:30
#
Ну так бабки вьівозит Укрзализньіцей без кондеров ой как тяжко.
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