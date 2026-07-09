Украинцы все чаще выбирают eSIM: в lifecell назвали цифры

Популярность eSIM среди абонентов lifecell продолжает расти. Если в 2022 году на цифровые SIM-карты приходилось всего 8% новых подключений, то в первом полугодии 2026 этот показатель достиг 22%. Об этом говорится в данных оператора.

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По данным оператора, количество активных eSIM в сети lifecell в первом полугодии 2026 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В настоящее время eSIM составляет 16% всех активных SIM-карт в сети компании.

Повышению популярности технологии способствуют развитие цифровых сервисов, распространение смартфонов с поддержкой eSIM и спрос на дистанционное подключение мобильной связи.

Где eSIM используют наиболее активно

Наибольшую часть пользователей цифровых SIM-карт lifecell фиксирует в Киеве, Львове и Одессе. Именно в больших городах быстрее распространяются смартфоны с поддержкой eSIM, онлайн-сервисы оператора и сценарии дистанционного подключения.

Особенно активно технологию используют владельцы современных смартфонов. Среди пользователей Apple-устройств в сети lifecell 80% выбрали виртуальный формат eSIM.

За последние пять лет проникновение устройств на базе iOS среди абонентов оператора выросло с 15% до 25%. Это также поддержало спрос на цифровые SIM-карты, поскольку многие модели iPhone имеют встроенную поддержку eSIM.

Среди самых распространенных моделей смартфонов с активными eSIM в сети lifecell — iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 и iPhone 16 Pro Max.

Как подключают цифровые SIM-карты

Одна из причин роста популярности eSIM — возможность подключить номер или изменить оператора с сохранением номера полностью онлайн. Для пользователя это означает, что не нужно идти в магазин или ждать физической SIM-карты.

Абоненты lifecell могут приобрести eSIM через сайт оператора, приложение My lifecell, monobank и Privat24. На сайте lifecell также есть инструкция по активации eSIM для смартфонов и смартчасов.

Самым популярным каналом продаж остается интернет магазин lifecell. На него приходится 52% всех подключений eSIM. Еще 29% оформлений осуществляется через приложение My lifecell, а 14% — через приложения банков-партнеров.

Цифровой формат также набирает популярность среди абонентов, сменяющих оператора с сохранением номера. Если в 2022 году только 3% пользователей переносили номер в сеть lifecell на eSIM, то в первом полугодии 2026 этот показатель вырос до 9%.

Связь переходит в онлайн

Во время полномасштабной войны украинцы стали активнее использовать дистанционные сервисы. Это касается не только банковских или государственных услуг, но и мобильной связи. eSIM хорошо вписывается в это изменение, потому что позволяет подключить номер даже тогда, когда нет возможности посетить магазин или получить физическую SIM-карту.

Для операторов цифровые SIM-карты также изменяют модель обслуживания. Часть подключений переходит в приложения, интернет-магазины и цифровые партнерские каналы. Это уменьшает зависимость от физической розничной сети и позволяет быстрее подключать абонентов.

Как ранее писал «Минфин», украинский телеком во время войны быстро адаптируется к новым условиям: операторы инвестируют в устойчивость сетей, цифровые сервисы и новые способы обслуживания клиентов. Рост eSIM в lifecell является одним из примеров этой трансформации.