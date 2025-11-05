Google планирует запустить орбитальные центры обработки данных для ИИ

Google планирует разместить в космосе центры обработки данных для ИИ. Первое пробное оборудование компания запустит на орбиту в начале 2027 года. Об этом пишет The Guardian .

Что говорят ученые

Ученые и инженеры Google считают, что плотно сгруппированные созвездия, состоящие из примерно 80 спутников на солнечных батареях, могут быть расположены на орбите на расстоянии примерно 640 км над поверхностью Земли. Эти спутники будут оборудованы мощными процессорами, необходимыми для растущего спроса на ИИ.

По данным исследования Google, цены на запуски в космос снижаются настолько быстро, что уже к 2035 году эксплуатационные расходы на космический дата-центр могут сравниться с расходами на наземный.

Почему это важно

Кроме того, спутники позволят минимизировать использование земельных и водных ресурсов, которые сейчас требуются для охлаждения существующих центров обработки данных.

После выхода на орбиту центры обработки данных будут питаться солнечными панелями, которые могут быть до восьми раз производительнее наземных. Однако запуск одной ракеты в космос выбрасывает сотни тонн CO2.

Орбитальные центры обработки данных, предусмотренные в рамках проекта Suncatcher, будут передавать свои результаты через оптические каналы связи, которые обычно используют световые или лазерные лучи для передачи информации.

Планы по запуску

Google собирается запустить два спутника-прототипа в начале 2027 года, назвав результаты исследования «первым шагом к масштабируемому ИИ в космосе».

Однако компания сразу предупредила: «Остаются значительные инженерные вызовы, в частности терморегуляция, высокоскоростная связь с Землей и обеспечение надежности системы на орбите».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Google работает над программным обеспечением искусственного интеллекта (ШИ), напоминающим человеческую способность рассуждать, подобно OpenAI o1.

Также компания Google разрабатывает технологию искусственного интеллекта, которая возьмет на себя управление компьютером для выполнения таких задач, как исследования и покупки.