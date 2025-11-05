Распродажа технологических акций давит на рынки: инвесторы переходят в безопасные гособлигации

На мировых рынках усилилась «бегство в качество»: инвесторы начали скупать государственные облигации на фоне распродажи акций. Эта тенденция вызвана растущей обеспокоенностью по поводу завышенных оценок технологических компаний, которая усилилась после предупреждений от руководителей крупнейших банков Уолл-стрит. Об этом сообщает Bloomberg 5 ноября.

Давление на акции

Казначейские облигации США (Treasuries) выросли в цене по всей кривой, что привело к падению доходности 10-летних бумаг до недельного минимума — около 4,05% (по состоянию на утро в Лондоне — 4,08%). Аналогично снизилась доходность государственных облигаций Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Причиной бегства в безопасные активы стали опасения по поводу заоблачных оценок технологических акций, связанных с искусственным интеллектом. Эти опасения усилились после того, как CEO Morgan Stanley Тед Пик и CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредили о риске дальнейшего падения рынка.

Распродажа была особенно болезненной для производителей чипов. Во вторник совокупная рыночная капитализация компаний из Филадельфийского полупроводникового индекса (SOX) сократилась примерно на $500 миллиардов. В среду падение продолжилось на азиатских рынках.

Рецепт для побега от риска

По мнению аналитиков, облигации будут оставаться востребованными, поскольку на рынке сложился «рецепт для бегства от риска».

«Предупреждения директоров об оценках акций и капитальных затратах привлекли внимание», — отмечает Прашант Ньюнаха, старший стратег по процентным ставкам в TD Securities. «Добавьте к этому шатдаун правительства США, слабые макроданные и низкую ликвидность, и вы получите причину для продолжения бегства от риска. Облигации будут пользоваться спросом, поскольку трейдеры ищут наиболее ликвидные гавани».

TD Securities прогнозирует, что доходность 10-летних облигаций США может упасть до 3,50% в конце 2026 года, а DBS Bank ожидает снижения до 3,8% в случае дальнейшего падения рынка акций.

Почему это важно

Бегство в гособлигации США — это классический индикатор страха на рынке. Когда инвесторы продают акции (рискованный актив) и покупают Treasuries (самый безопасный в мире актив), это означает, что они ожидают дальнейшего падения и нестабильности.

Нынешняя распродажа показывает, что эйфория вокруг ИИ дает трещину. Предупреждения от самых влиятельных банкиров Уолл-стрит заставили инвесторов задуматься, не являются ли текущие цены на акции Nvidia и других техногигантов «пузырем». В сочетании с экономической неопределенностью из-за длительного «шатдауна» правительства США, рынки вступают в фазу высокой волатильности, где безопасные активы, такие как гособлигации, снова становятся приоритетом.