українська
5 ноября 2025, 11:34 Читати українською

Чешские инвесторы Фиала и Свитек увеличивают капитал Unex Bank на 327 млн грн

Unex Bank получил 327 млн грн дополнительных взносов от своих акционеров, в результате чего общий объем инвестиций в банк достиг 739 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Unex Bank получил 327 млн грн дополнительных взносов от своих акционеров, в результате чего общий объем инвестиций в банк достиг 739 млн грн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали докапитализации

Дополнительная капитализация направлена на укрепление финансовых возможностей банка, ускорение кредитования и внедрение новых сервисов. Привлечение 327 млн грн произошло в два этапа осенью 2025 года, после получения разрешений от Национального банка Украины:

  • В сентябре: Капитал первого уровня был увеличен на 80 млн грн путем прямого увеличения уставного капитала.
  • В октябре: Капитал второго уровня увеличился на 247 млн грн за счет привлечения средств субординированного долга, которые в дальнейшем также планово переведут в уставный капитал.

Эти шаги дополнили капитализацию, проведенную в начале 2025 года на 120 млн грн. Таким образом, общий объем инвестиций в банк с момента приобретения новыми владельцами достиг 739 млн грн.

Инвесторы и их стратегия

Инвестиции поступили пропорционально от двух действующих акционеров — граждан Чехии Томаша Фиалы (владеет 75,01% акций) и Ивана Свитека (24,99%), который также занимает должность Председателя Правления банка.

Иван Свитек отметил, что средства будут направлены на развитие банка и укрепление его позиций на рынке.

О Unex Bank

Unex Bank был приобретен Томашем Фиалой и Иваном Свитеком в 2021 году, став первым за несколько лет частным украинским финучреждением, привлекшим иностранные инвестиции. Томаш Фиала является основателем и генеральным директором одной из крупнейших в Украине инвестиционных компаний Dragon Capital. Иван Свитек — банкир, ранее возглавлявший украинские Альфа-Банк и Укрсоцбанк.

После смены владельцев банк, основанный еще в 1993 году, проходит трансформацию, позиционируя себя как «финтех-стартап с банковской лицензией».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
