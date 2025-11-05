С начала года украинские банки инвестировали в гособлигации других стран $508 млн. С начала войны — $4 млрд

С начала 2025 года инвестиции банков в долговые ценные бумаги других стран составили $508 млн, а всего с начала войны — уже $4 млрд. И это — несмотря на 50%-ный налог на прибыль 2023−2024 годов. Об этом написал Богдан Данилишин в Фейсбуке.

Инвестиции в другие страны

По его словам, наша банковская система инвестирует колоссальные средства в экономики других стран.

Такая ситуация еще раз подтверждает обоснованность сохранения ставки налога на прибыль банков размером 50%. национальных интересов государства", — написал Данилишин.

Увеличение налога для банков

Напомним, ранее «Минфин» писал, что налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%.

Национальный банк Украины выступил с резкой критикой инициативы по очередному повышению ставки налога на прибыль для банков до 50% с 2026 года. Регулятор предупреждает, что такой шаг может привести к необходимости дополнительных вливаний капитала в государственные банки, что ляжет на плечи налогоплательщиков.