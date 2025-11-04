Multi от Минфин
українська
4 ноября 2025, 19:38

На Уолл-стрит предупреждают о риске коррекции рынка

Руководители двух крупнейших банков Уолл-стрит, Morgan Stanley и Goldman Sachs, во вторник предупредили, что фондовые рынки могут идти к коррекции из-за «заоблачных» оценок стоимости акций. Их заявления подчеркивают растущую обеспокоенность эйфорией, напоминающей бум доткомов, на фоне того, как индекс S&P 500 продолжает обновлять исторические максимумы. Об этом сообщает Reuters 4 ноября.

Руководители двух крупнейших банков Уолл-стрит, Morgan Stanley и Goldman Sachs, во вторник предупредили, что фондовые рынки могут идти к коррекции из-за «заоблачных» оценок стоимости акций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Уолл-стрит готовится к падению

Выступая на Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров в Гонконге, CEO Morgan Stanley Тед Пик заявил, что рынку стоит приветствовать потенциальное снижение. «Мы должны приветствовать возможность того, что произойдут падения на 10−15%, которые не вызваны каким-то макроэкономическим обрывом», — сказал он.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон согласился с этой оценкой, отметив, что хотя рынки могут некоторое время продолжать рост, настроения неизбежно изменятся. «Технологические мультипликаторы завышены», — сказал Соломон, хотя и добавил, что это не касается рынка в целом.

На фоне этих комментариев основные индексы Уолл-стрит во вторник открылись падением: S&P 500 снизился на 1,1%, а технологический Nasdaq Composite — на 1,5%. «Индекс страха» колебался вблизи двухнедельного максимума.

Игнорирование рисков

Аналитики отмечают, что позиционирование коррекции как «здорового» явления само по себе подчеркивает степень эйфории. Сейчас рынки в основном игнорируют ряд серьезных рисков, среди которых:

  • Устойчивая инфляция.
  • Повышенные процентные ставки.
  • Политическая неопределенность из-за изменения торговой динамики.
  • «Шатдаун» (приостановка работы) правительства США, который длится уже пятую неделю.

Бум ИИ или новый пузырь доткомов?

Заявления Пика и Соломона дополняют предупреждения других лидеров рынка. В прошлом месяце CEO JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о повышенном риске значительной коррекции в течение ближайших шести месяцев — двух лет, указывая на геополитические риски и фискальные расходы. Руководители хедж-фонда Bridgewater Associates также заявили, что инвесторы игнорируют растущие риски.

Стремительный рост энтузиазма вокруг генеративного ИИ вызывает прямые сравнения с пузырем доткомов конца 1990-х годов. Инвестор Майкл Берри, известный своей ставкой против рынка жилья в 2008 году, на прошлой неделе опубликовал в соцсети X пост со словами: «Иногда мы видим пузыри».

Ажиотаж подпитывается огромными инвестициями:

  • Citigroup прогнозирует, что расходы техногигантов на инфраструктуру ИИ превысят $2,8 триллиона к 2029 году.
  • В понедельник OpenAI заключила соглашение на $38 миллиардов с Amazon на покупку облачных услуг.

Пузырь доткомов был вызван спекулятивными инвестициями в интернет-компании, что привело к краху в 2000 году. Однако некоторые аналитики утверждают, что текущий бум ИИ отличается, поскольку компании-лидеры, такие как Nvidia (которая в прошлом месяце достигла капитализации $5 трлн), подкреплены «твердыми» доходами и реальной бизнес-эффективностью.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
