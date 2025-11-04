Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил пятый транш для Украины на сумму более 1,8 миллиарда евро

Совет Европейского Союза принял решение о пятом регулярном платеже в рамках программы Ukraine Facility, благодаря чему Украина вскоре получит более 1,8 миллиарда евро финансовой помощи. Об этом идет речь на сайте Совета Е С .

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Украина выполнила девять из необходимых шагов по получению пятого транша, а также один невыполненный ранее пункт по четвертому платежу.

Финансирование направлено на:

Укрепление макрофинансовой устойчивости Украины.

Поддержка бесперебойной работы государственного управления.

Доплата от ЕС

В рамках программы Ukraine Facility сумма пятого транша для Украины составит 1,35 млрд. евро.

В то же время ЕС выплатит дополнительно почти 600 миллионов евро вместе с этим траншем в качестве бонуса за принятие реформы АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов), которую Украина должна была провести раньше. Об этом сообщает ЕП.

Таким образом, общая выплаченная сумма превысит 1,8 миллиарда евро.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины — документом, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также график имплементации реформ, согласованных с целями вступления в ЕС.

Украина недополучит часть пятого транша

Украина недополучит часть средств из пятого транша от Европейского Союза, который должен составить почти 2 миллиарда евро.

Размер выплаты был уменьшен из-за невыполнения двух ключевых реформ, предусмотренных Планом Украины для второго квартала.

Невыполненными обязательствами стали:

Реформа по проверке деклараций добродетели судей.

Реформа цифровизации исполнительного производства.

Сейчас у Украины есть время на выполнение этих обязательств до конца второго квартала 2026 года. В случае успешного завершения этих реформ недополученная часть средств будет выплачена позже.

Украина Facility

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.

С момента запуска Украина уже получила:

6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).

1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).

Четыре предварительных транша на общую сумму около 15 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.