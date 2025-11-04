Совет Европейского Союза принял решение о пятом регулярном платеже в рамках программы Ukraine Facility, благодаря чему Украина вскоре получит более 1,8 миллиарда евро финансовой помощи. Об этом идет речь на сайте
Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил пятый транш для Украины на сумму более 1,8 миллиарда евро
Совет Европейского Союза принял решение о пятом регулярном платеже в рамках программы Ukraine Facility, благодаря чему Украина вскоре получит более 1,8 миллиарда евро финансовой помощи. Об этом идет речь на сайте
Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Украина выполнила девять из необходимых шагов по получению пятого транша, а также один невыполненный ранее пункт по четвертому платежу.
Финансирование направлено на:
- Укрепление макрофинансовой устойчивости Украины.
- Поддержка бесперебойной работы государственного управления.
Доплата от ЕС
В рамках программы Ukraine Facility сумма пятого транша для Украины составит 1,35 млрд. евро.
В то же время ЕС выплатит дополнительно почти 600 миллионов евро вместе с этим траншем в качестве бонуса за принятие реформы АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов), которую Украина должна была провести раньше. Об этом сообщает ЕП.
Таким образом, общая выплаченная сумма превысит 1,8 миллиарда евро.
Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины — документом, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также график имплементации реформ, согласованных с целями вступления в ЕС.
Украина недополучит часть пятого транша
Украина недополучит часть средств из пятого транша от Европейского Союза, который должен составить почти 2 миллиарда евро.
Размер выплаты был уменьшен из-за невыполнения двух ключевых реформ, предусмотренных Планом Украины для второго квартала.
Невыполненными обязательствами стали:
- Реформа по проверке деклараций добродетели судей.
- Реформа цифровизации исполнительного производства.
Сейчас у Украины есть время на выполнение этих обязательств до конца второго квартала 2026 года. В случае успешного завершения этих реформ недополученная часть средств будет выплачена позже.
Украина Facility
Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.
С момента запуска Украина уже получила:
- 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).
- 1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).
- Четыре предварительных транша на общую сумму около 15 млрд евро.
Напомним
«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.
