Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил пятый транш для Украины на сумму более 1,8 миллиарда евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 14:48 Читати українською

Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил пятый транш для Украины на сумму более 1,8 миллиарда евро

Совет Европейского Союза принял решение о пятом регулярном платеже в рамках программы Ukraine Facility, благодаря чему Украина вскоре получит более 1,8 миллиарда евро финансовой помощи. Об этом идет речь на сайте Совета Е С.

Совет ЕС одобрил пятый транш для Украины на сумму более 1,8 миллиарда евро
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Украина выполнила девять из необходимых шагов по получению пятого транша, а также один невыполненный ранее пункт по четвертому платежу.

Финансирование направлено на:

  • Укрепление макрофинансовой устойчивости Украины.
  • Поддержка бесперебойной работы государственного управления.

Доплата от ЕС

В рамках программы Ukraine Facility сумма пятого транша для Украины составит 1,35 млрд. евро.

В то же время ЕС выплатит дополнительно почти 600 миллионов евро вместе с этим траншем в качестве бонуса за принятие реформы АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов), которую Украина должна была провести раньше. Об этом сообщает ЕП.

Таким образом, общая выплаченная сумма превысит 1,8 миллиарда евро.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины — документом, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также график имплементации реформ, согласованных с целями вступления в ЕС.

Украина недополучит часть пятого транша

Украина недополучит часть средств из пятого транша от Европейского Союза, который должен составить почти 2 миллиарда евро.

Размер выплаты был уменьшен из-за невыполнения двух ключевых реформ, предусмотренных Планом Украины для второго квартала.

Невыполненными обязательствами стали:

  • Реформа по проверке деклараций добродетели судей.
  • Реформа цифровизации исполнительного производства.

Сейчас у Украины есть время на выполнение этих обязательств до конца второго квартала 2026 года. В случае успешного завершения этих реформ недополученная часть средств будет выплачена позже.

Украина Facility

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.

С момента запуска Украина уже получила:

  • 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).
  • 1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).
  • Четыре предварительных транша на общую сумму около 15 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Smerch747
Smerch747
4 ноября 2025, 17:18
#
Україна як двієчник або трієчник, якого змушують проводити реформи за допомогою цукерок. Нача нам самим реформи не потрібні)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами