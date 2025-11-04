Нефть дешевеет из-за опасений излишка после решения ОПЕК+ о паузе в добыче

Цены на нефть снизились во вторник, 4 ноября, поскольку инвесторы приняли решение ОПЕК+ приостановить повышение добычи в первом квартале 2026 года как сигнал о потенциальном избытке предложения на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 09:00 фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% — до $64,52 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 0,6% — до $60,68 за баррель.

Решение ОПЕК+ и позиция россии

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) согласилась на небольшое увеличение добычи в декабре, но решили приостановить любое дальнейшее повышение в первом квартале следующего года.

Это решение стало неожиданностью, поскольку с апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 млн баррелей в сутки (около 2,7% мирового предложения).

Как отметил руководитель команды энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар, рынок воспринял паузу как «первый признак признания потенциального излишка» со стороны ОПЕК+, которая до сих пор была очень оптимистичной по отношению к спросу.

Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели стабильными было принято после того, как Россия лоббировала паузу в повышении добычи. Четыре источника в ОПЕК+ сообщили, что Россия заявила о трудностях с увеличением экспорта из-за санкций Запада.

Прогнозы и влияние санкций

Несмотря на текущее снижение цен, некоторые энергетические гиганты Европы и замминистра энергетики США Джеймс Денли оспорили прогнозы об избытке нефти в 2026 году, указывая на рост спроса.

Аналитики JP Morgan, в свою очередь, считают, что санкции США, Великобритании и ЕС, недавно введенные против российских «Роснефти» и «Лукойла», не помешают российским производителям нефти работать, хотя и увеличивают риск перебоев.

Независимый аналитик Тина Тенг добавила, что санкции могут продолжать оказывать некоторую ценовую поддержку в ближайшее время.

Теперь участники рынка ожидают свежих данных о запасах нефти в США от Американского института нефти (API), которые должны выйти позже.