4 ноября 2025, 9:08

Доходы госбюджета превысили план на 53 миллиарда

Доходная часть общего фонда государственного бюджета стабильна. За 10 месяцев (январь-октябрь) 2025 года от налогов сборов и обязательных платежей поступило 1,76 трлн грн без международных грантов. Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше, чем было запланировано на отчетный период, сообщает председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Доходы госбюджета превысили план на 53 миллиарда
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Наибольшие поступления

Наибольшие поступления традиционно от:

  • импортного НДС (440,6 млрд грн),
  • НДФЛ и военного сбора (293 млрд грн),
  • НДС с произведенных в Украине товаров (255,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС),
  • налога на прибыль (224,3 млрд грн),
  • импортного акциза (134,6 млрд грн),
  • внутреннего акциза (98 млрд. грн.).

По словам Пидласы, план на отчетный период по этим платежам, кроме импортного НДС и акциза с производимых товаров, перевыполнен.

«Выполнение доходов важно, потому что мы все равно обеспечиваем потребности обороны преимущественно из собственных ресурсов. Пока рисков относительно проведения запланированных оборонных расходов нет», — отметила она.

Читайте также: ГНС перевыполнила план: в госбюджет поступило более 1 триллиона гривен

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за 10 месяцев направлено 473,5 млрд грн.

В то же время, за 10 месяцев в бюджет поступило $37,1 млрд международной помощи.

Международная помощь используется преимущественно для покрытия невоенных расходов государственного бюджета. Есть два исключения в рамках инструмента ERA Loans:

  • деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет,
  • 6 млрд евро, которые ЕС впервые разрешил направить на военные расходы — из них покрываются дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.

Куда использовались деньги

Деньги бюджета за 10 месяцев использовались (наибольшие категории):

  • оборона — 63,3% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2 трлн грн,
  • погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн,
  • социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 322,3 млрд грн,
  • обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 279,9 млрд грн,
  • программа медицинских гарантий — 139 млрд грн,
  • зарплата учителей в школах (с доплатами) — 93,3 млрд грн,
  • погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн,
  • базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 39,6 млрд грн.

Всего, за 10 месяцев были проведены расходы на 3,2 трлн грн по общему фонду госбюджета — это 73,7% от плана на год (после последних изменений в бюджет 21 октября) и 94,5% к плану на 10 месяцев этого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
