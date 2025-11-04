Доходная часть общего фонда государственного бюджета стабильна. За 10 месяцев (январь-октябрь) 2025 года от налогов сборов и обязательных платежей поступило 1,76 трлн грн без международных грантов. Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше, чем было запланировано на отчетный период, сообщает председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Доходы госбюджета превысили план на 53 миллиарда
Наибольшие поступления
Наибольшие поступления традиционно от:
- импортного НДС (440,6 млрд грн),
- НДФЛ и военного сбора (293 млрд грн),
- НДС с произведенных в Украине товаров (255,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС),
- налога на прибыль (224,3 млрд грн),
- импортного акциза (134,6 млрд грн),
- внутреннего акциза (98 млрд. грн.).
По словам Пидласы, план на отчетный период по этим платежам, кроме импортного НДС и акциза с производимых товаров, перевыполнен.
«Выполнение доходов важно, потому что мы все равно обеспечиваем потребности обороны преимущественно из собственных ресурсов. Пока рисков относительно проведения запланированных оборонных расходов нет», — отметила она.
От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за 10 месяцев направлено 473,5 млрд грн.
В то же время, за 10 месяцев в бюджет поступило $37,1 млрд международной помощи.
Международная помощь используется преимущественно для покрытия невоенных расходов государственного бюджета. Есть два исключения в рамках инструмента ERA Loans:
- деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет,
- 6 млрд евро, которые ЕС впервые разрешил направить на военные расходы — из них покрываются дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.
Куда использовались деньги
Деньги бюджета за 10 месяцев использовались (наибольшие категории):
- оборона — 63,3% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2 трлн грн,
- погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн,
- социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 322,3 млрд грн,
- обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 279,9 млрд грн,
- программа медицинских гарантий — 139 млрд грн,
- зарплата учителей в школах (с доплатами) — 93,3 млрд грн,
- погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн,
- базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 39,6 млрд грн.
Всего, за 10 месяцев были проведены расходы на 3,2 трлн грн по общему фонду госбюджета — это 73,7% от плана на год (после последних изменений в бюджет 21 октября) и 94,5% к плану на 10 месяцев этого года.
