Золото опустилось к $4000 на отмене налоговых стимулов в Китае

Золото через две недели после исторического пика в районе $4350 за унцию вновь опустилось ниже $4000. Об этом пишет Bloomberg.

Причина падения

Непосредственной причиной послужила отмена властями Китая с 1 ноября важного налогового стимула — полного возмещения НДС при покупке золота ритейлерами в неинвестиционных целях на Шанхайской бирже золота.

Теперь они смогут возмещать только 6% вместо 13%. Это очевидно повысит цены и снизит спрос на ювелирное золото в Китае: котировки некоторых ювелирных компаний страны падали более чем на 10%.

Коррекция к важному психологическому порогу — именно то, чего ждали участники рынка. Однако с начала года золото все равно подорожало более чем на 50%, а среднегодовая цена превысила немыслимые еще недавно $3200.

Большинство фундаментальных факторов роста продолжают действовать, включая скупку центробанками и бегство инвесторов в актив-убежище.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 2025 год проходит под знаком ралли золотых цен: золото не раз обновляло исторические максимумы, обгоняя доходность акций.

В середине октября спот‑цена пробила 4 200 $ за тройскую унцию на фоне продолжающегося шатдауна правительства США, эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и ставок на дальнейшее снижение процентных ставок ФРС.

