В Украине будут проверять на безбарьерность все новые здания

Правительство Украины приняло постановление, вводящее обязательную цифровую проверку всех новых строительных проектов на соответствие нормам инклюзивности. Теперь каждый проект будет проверяться на безбарьерность в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Минцифры отмечает, что это решение сделает новые здания удобными для всех категорий населения.

Как будет работать цифровой чеклист?

Система будет работать по принципу обязательного цифрового чеклиста:

Кто заполняет: Архитекторы, проектировщики и экспертные организации.

Цель: При загрузке проекта в ЕГЭСБ специалисты должны подтвердить, что проект отвечает всем строительным нормам по инклюзивности.

Этот цифровой контроль гарантирует, что в проекте учтены потребности:

людей с инвалидностью,

родителей с детскими колясками,

людей старшего возраста,

беременных женщин.

Отмечается, что чеклист обеспечит цифровой контроль соблюдения норм доступности на всех этапах — от первых чертежей до ввода объекта в эксплуатацию.