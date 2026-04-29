Новый конкурент Tesla Optimus: в Китае создали робота-помощника за $80 тыс.

Компания Kinetix AI из Шэньчжэня представила прототип человекоподобного робота KAI, который умеет помогать с бытовыми делами. Об этом сообщает издание Humanoid Guide.

Что умеет робот

В компании заявляют, что робот умеет аккуратно обращаться с предметами, плавно двигаться, принимать взвешенные решения и «проявлять эмоции».

«Он может распознавать объекты, понимать контекст и соответствующим образом корректировать свои действия. Такой подход позволяет роботу совершенствоваться со временем и выполнять задачи с возрастающей автономностью», — заявляет разработчик.

Сейчас робот умеет обходить препятствия, сортировать товары, складывать одежду и собирать в единое целое детали предметов. В перспективе KAI можно будет использовать для ухода за пожилыми людьми, помощи детям, готовки и уборки.

Высота робота составляет 1,73 м, вес — 70 кг. Он развивает скорость до 5 км/час. Может поднимать предметы весом до 20 кг.

Купить KAI пока нельзя, робот существует в виде прототипа. Ориентировочная цена — около $80 тысяч. Для сравнения: Tesla планирует продавать своего Optimus дешевле $30 тысяч.