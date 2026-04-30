Правительство увеличивает финансирование єВиідновлення: еще 20 тысяч семей получат компенсации

Украинское правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы «єВідновлення» в размере 2 млрд грн, что позволит выплатить компенсации на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак, еще почти 20 тысячам украинских семей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На что пойдут средства

«Средства пойдут на ремонты различной степени сложности. Для небольших повреждений предусмотрено до 200 тысяч грн на один объект. Для более сложных случаев сумма компенсации больше и зависит от типа жилья: до 350 тысяч грн для квартир и до 500 тысяч грн для частных домов», — пояснила Свириденко.

По ее словам, в целом в рамках программы компенсации на восстановление жилья уже получили 139 тысяч семей на сумму 13,5 млрд грн.

Сколько людей получили компенсацию

Компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в рамках государственной программы компенсаций «єВідновлення» по состоянию на утро 10 апреля получили 188 тыс. 85 украинских семей на общую сумму 82,2 млрд грн, из них за поврежденное жилье — более 136,4 тыс. семей на общую сумму 13,2 млрд грн.

Кроме того, более 50,5 тыс. семей получили жилищные сертификаты на приобретение жилья вместо полностью уничтоженного на общую сумму 67,8 млрд грн.