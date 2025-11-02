Multi от Минфин
2 ноября 2025, 13:06 Читати українською

Децентрализованная криптобиржа dYdX планирует выйти на рынок США до конца года

Децентрализованная платформа для торговли криптовалютой dYdX готовится выйти на рынок США до конца 2025 года. Об этом заявил президент криптобиржи Эдди Чжан в интервью Reuters.

Децентрализованная криптобиржа dYdX планирует выйти на рынок США до конца года
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, что этот шаг очень важен для платформы.

«Для нас как платформы очень важно иметь что-то доступное в Соединенных Штатах, поскольку это, я думаю, отражает направление, в котором мы, надеюсь, пытаемся двигаться», — отметил Чжан.

В отличие от централизованных бирж, таких как Coinbase и Kraken, выступающих посредником между покупателями и продавцами, децентрализованные платформы, такие как dYdX, стремятся избавиться от посредников и позволить пользователям осуществлять транзакции непосредственно в сети блокчейн, обеспечивающей работу криптовалют.

Читайте также: Coinbase ведет переговоры о покупке BVNK за $2 миллиарда для усиления позиций на рынке стейблкоинов

Фокус на спотовой торговле и понижение комиссий

Платформа dYdX специализируется на перпетуальных контрактах (perpetual contracts) — это разновидность деривативов, позволяющая трейдерам спекулировать на изменении цены актива, не обладая им напрямую. В отличие от традиционных фьючерсов такие контракты не должны дать завершения.

По данным компании, базирующейся в Сан-Франциско, с момента своего запуска dYdX превысила $1,5 трлн общего объема торгов.

При входе на рынок США dYdX планирует до конца года добавить предложения спотовой торговли для таких криптовалют, как Solana и другие.

Комиссии

dYdX планирует снизить комиссии для американских пользователей в два раза — до 50−65 базисных пунктов (0,50% — 0,65%).

Перпетуальные контракты не будут доступны в США, однако, по словам Джана, dYdX надеется, что американские регуляторы со временем предоставят четкие правила, позволяющие децентрализованным платформам предлагать такие продукты.

Изменение регуляторного климата

Решение dYdX выйти на американский рынок следует за изменением отношения администрации президента США Дональда Трампа к криптовалютному сектору.

Читайте также: Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов

В этом году его администрация способствовала отклонению исков против известных криптоплатформ, а финансовые регуляторы начали разрабатывать специализированные правила для размещения цифровых активов.

В совместном заявлении, обнародованном в прошлом месяце Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), регуляторы сообщили, что рассматривают возможность разрешить торговлю криптоперпетуальными контрактами на регулируемых платформах в США.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
