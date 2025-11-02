Multi от Минфин
українська
2 ноября 2025, 14:08

Экспорт газа из россии морем в октябре установил рекорд

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из россии за январь-октябрь 2025 года сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,2 миллиона метрических тонн (млн т). В то же время, по данным LSEG, в октябре экспорт СПГ резко вырос на 21% до рекордных месячных показателей. Об этом сообщает Reuters.

Экспорт газа из россии морем в октябре установил рекорд
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот скачок стал возможным благодаря началу поставок с нового завода «Арктик СПГ-2».

Влияние санкций и новый маршрут в Китай

Экспорт российского СПГ сдерживается санкциями США, особенно направленными против нового завода «Арктик СПГ-2», поскольку они значительно ограничили использование танкерного флота для транспортировки топлива.

Несмотря на санкции, в конце августа Китай получил первую партию СПГ по этому подсанкционному российскому проекту. Это произошло за несколько дней до встречи президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина.

С этого времени уже 13 танкеров с грузом из «Арктик СПГ-2» разгрузились на терминале Бэйхай в южном Китае.

Детали октябрьского роста

Общие объемы поставок российского СПГ в октябре выросли на 21% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 3,4 млн т — это самый высокий месячный показатель. По сравнению с сентябрем рост составил почти 27%.

«Ямал СПГ» (Наватэк): Поставки с этого завода в октябре выросли на 8% по сравнению с прошлым годом и составили 1,76 млн т. Однако с начала года экспорт из Ямала снизился на 6% до 15,2 млн т.

«Сахалин-2» (Газпром): Экспорт из ориентированного на Азию проекта вырос в октябре на 10% до 0,98 млн т.

Падение поставок газа в Европу

Экспорт российского СПГ в Европу за первые десять месяцев этого года упал на 17,9% по сравнению с прошлым годом, составив 11 млн т. Только в октябре поставки по европейскому маршруту сократились на 21% (до 0,79 млн т).

Напомним

«Минфин» писал, что во второй половине октября 2025 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
