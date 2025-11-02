ГНС перевыполнила план: в госбюджет поступило более 1 триллиона гривен

За первые десять месяцев 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 1,026 трлн грн. налогов и сборов, которые находятся под контролем Государственной налоговой службы. Этот показатель на 195,2 млрд. грн. превышает поступления за аналогичный период прошлого года, а план выполнен на 107,7%, сообщает ГНС.

Выполнение плана в октябре

В октябре 2025 года ГНС также превысила плановые показатели на 102,2%, обеспечив поступление в бюджет в размере 76,3 млрд грн.

Основные поступления в октябре 2025 года:

НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) — 32,1 млрд грн

НДС (с учетом возмещения) — 24,2 млрд грн

Акцизный налог — 10,8 млрд грн

Налог на прибыль предприятий — 4,6 млрд грн

Рентная плата — 3,6 млрд грн

Другие поступления — 1,0 млрд грн

