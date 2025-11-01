Multi от Минфин
1 ноября 2025, 17:14 Читати українською

Деньги, медицинские чекапы и бесплатный проезд на поездах: Зеленский анонсировал новую «Зимнюю поддержку»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский анонсировал новую «Зимнюю поддержку»
Фото: Владимир Зеленский / president.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам президента, пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений.

Финансовая поддержка и тарифы

  • Прямая финансовая помощь. Как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно использовать на самые острые нужды.
  • Специальные программы. Отдельные инициативы предусмотрены для уязвимых категорий: одиноких пожилых людей, многодетных семей и жителей зон боевых действий. Детали этих программ правительство и премьер-министр представят в ближайшее время.
  • Фиксированные тарифы. Зеленский подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для потребителей.

«Никаких повышений — ни на газ, ни на электричество», — заверил президент.

Транспортная инициатива «УЗ-3000»

Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000».

Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

«Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие», — пояснил Зеленский.

Медицинские чекапы

Кроме того, Минздрав готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января 2026 года.

Президент поручил правительству завершить подготовку пакета к 15 ноября, чтобы граждане смогли начать поддерживать уже с декабря.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
1 ноября 2025, 17:22
#
Тьху, показуха — роздав копійки, а забирає мільярди новими податками, проклятий!
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
1 ноября 2025, 19:31
#
«Жодних підвищень — ні на газ, ні на електрику», — запевнив президент."

десь ми це вже чули, перед кожним збільшенням тарифів.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
1 ноября 2025, 19:53
#
И пускай кто-то попробует пикнуть что устал от войны.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
