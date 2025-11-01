Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Деньги, медицинские чекапы и бесплатный проезд на поездах: Зеленский анонсировал новую «Зимнюю поддержку»
По словам президента, пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений.
Финансовая поддержка и тарифы
- Прямая финансовая помощь. Как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно использовать на самые острые нужды.
- Специальные программы. Отдельные инициативы предусмотрены для уязвимых категорий: одиноких пожилых людей, многодетных семей и жителей зон боевых действий. Детали этих программ правительство и премьер-министр представят в ближайшее время.
- Фиксированные тарифы. Зеленский подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для потребителей.
«Никаких повышений — ни на газ, ни на электричество», — заверил президент.
Транспортная инициатива «УЗ-3000»
Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000».
Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.
«Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие», — пояснил Зеленский.
Медицинские чекапы
Кроме того, Минздрав готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января 2026 года.
Президент поручил правительству завершить подготовку пакета к 15 ноября, чтобы граждане смогли начать поддерживать уже с декабря.
Напомним
В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.
«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.
