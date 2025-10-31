Multi от Минфин
українська
31 октября 2025, 19:19

«Это легализация преступности»: Банковская ассоциация ЕМА раскритиковала законопроект о «дропах»

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА резко раскритиковала правительственный законопроект № 14161 о создании реестра «дропов» (лиц, которые передают свои банковские счета для незаконных операций). В ассоциации считают, что инициатива в ее текущем виде не борется с преступностью, а фактически легализует ее, создавая «инструкцию по цивилизованному сосуществованию» с ней. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации, обнародованном 31 октября.

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА резко раскритиковала правительственный законопроект № 14161 о создании реестра «дропов» (лиц, которые передают свои банковские счета для незаконных операций).

По мнению экспертов ЕМА, предложение мониторить, устанавливать лимиты и вести реестры, но не закрывать счета выявленным дропам, является имитацией борьбы, которая не остановит преступников, а лишь заставит их нанять больше подставных лиц.

Основные пробелы законопроекта: Позиция ЕМА

Ассоциация называет инициативу «полной профанацией», поскольку в ней отсутствуют три ключевых элемента, без которых борьба с дропами невозможна:

  • Отсутствие ответственности. В законопроекте не прописано формальное определение правонарушения. Ассоциация настаивает, что сначала необходимо внести изменения в Уголовный кодекс (УК) или Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), установив четкую ответственность за организацию дроп-сетей, участие в них и за мискодинг.
  • Отсутствие блокировки счетов. По мнению ЕМА, если банк обнаружил дропа, он «должен немедленно прекратить с ним отношения». Предложение же устанавливать лимиты, а не закрывать счета, расценивается как «легализация и содействие преступной деятельности».
  • Отсутствие связи с правоохранительными органами. Реестр не предусматривает автоматического обмена данными с Национальной полицией и СБУ. Без этого, по мнению ассоциации, он превращается в «просто „черный список“, а не инструмент борьбы».

«Абсурд лимитов» и риски для бизнеса

В ЕМА считают идею установления лимитов для дропов главной ошибкой проекта. В ассоциации отмечают, что это не остановит организаторов схем, например, нелегальных казино.

«Это не остановит дроповодов. Это заставит их просто нанять больше дропов», — говорится в заявлении. Эксперты объясняют, что высокая рентабельность (до 1000%) позволяет преступникам легко компенсировать расходы на привлечение новых подставных лиц, тогда как государство лишь имитирует борьбу.

Отдельную угрозу ассоциация видит в нормах по борьбе с мискодингом (несоответствием кода деятельности торговца). По мнению ЕМА, это создаст хаос для честного бизнеса, где смешанные виды деятельности являются нормой. В качестве примеров приводятся:

  • АЗС (продают топливо и продукты в магазине);
  • Аптеки (продают лекарства и косметику);
  • Клиники (предоставляют услуги и продают медицинские изделия);
  • Автосалоны (продают автомобили и предоставляют сервисные услуги);
  • Строительные гипермаркеты (строительные материалы и товары для дома);
  • Турагентства (туры, авиабилеты, страхование).

В ассоциации опасаются, что формальное несоответствие кода операции приведет к массовым ложным блокировкам счетов честных предпринимателей, тогда как реальные преступники просто откроют новые POS-терминалы с другими кодами.

«Эта система не усложняет жизнь преступникам. Она усложняет жизнь тем, кто работает честно», — резюмируют в ЕМА.

Предложения банковского сообщества

Вместо предложенного механизма, ЕМА считает эффективными следующие шаги:

  • Продажа SIM-карт только идентифицированным абонентам.
  • Введение уголовной ответственности за организацию и участие в дроперских сетях.
  • Предоставление банкам обязанности блокировать счета дропов и немедленно сообщать об этом правоохранительные органы.

Суть законопроекта № 14161

Законопроект № 14161 был зарегистрирован в Верховной Раде 27 октября. Как ранее объясняли авторы инициативы, его цель — создать правовой механизм для обмена информацией о лицах, чьи операции требуют усиленного контроля (дропов), и предприятиях, использующих мискодинг. Авторы подчеркивали, что выбрали «консервативную версию» без немедленного закрытия счетов, чтобы информировать людей о том, что их карты используют преступники, и перейти от общих ограничений (например, на P2P-переводы) к более целевым.

Ярослав Голобородько
Источник: Минфин
