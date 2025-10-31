Российская пропаганда распространяет фейк об «украинских беженцах, ограбивших Лувр»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 17:54 Читати українською

Российская пропаганда распространяет фейк об «украинских беженцах, ограбивших Лувр»

Российские пропагандистские ресурсы запустили новую дезинформационную кампанию, распространяя фейк о якобы задержании французской полицией двух украинских беженцев за кражу ценностей из музея Лувр в Париже. Центр противодействия дезинформации опровергает эту информацию.

Российская пропаганда распространяет фейк об украинских беженцах
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Фотографии из Польши, а не из Франции

Отмечается, что в публикациях используются настоящие фотографии, но они не имеют никакого отношения к Лувру или Франции.

Фактическое несоответствие:

  • Место задержания: Снимки, распространяемые пропагандой, на самом деле сделаны в Польше.
  • Причина задержания: Мужчины на фото были задержаны за попытку кражи трактора, а не за ограбление музея.
  • Доказательства на фото: На фото четко видна польская полицейская форма с надписью POLICJA, а не французская, на которой должна быть указана Police Nationale.

Ни один французский правоохранительный орган или медиа также не сообщал о подобном «задержании украинцев за ограбление Лувра».

Цель кампании

В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие дезинформационные кампании преследуют единственную цель — дискредитировать украинских беженцев в Европе и создать устойчивый негативный образ украинцев.
Ранее враждебная пропаганда распространяла ложные истории, в частности о якобы украинце, который сломал стул Ван Гога, инкрустированный кристаллами Swarovski, в музее Palazzo Maffei в Вероне.

Ограбление Лувра

«Минфин» писал, что один из самых больших и известных музеев мира — Лувр — был ограблен в воскресенье, 19 октября.

Восемь королевских драгоценностей, похищенных из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оценивают в 88 миллионов евро.

Однако эксперты утверждают, что продать их на черном рынке практически невозможно, а их реальная стоимость при попытке разобрать их на части будет скудной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает edyomina и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами