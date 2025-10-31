Российская пропаганда распространяет фейк об «украинских беженцах, ограбивших Лувр»

Российские пропагандистские ресурсы запустили новую дезинформационную кампанию, распространяя фейк о якобы задержании французской полицией двух украинских беженцев за кражу ценностей из музея Лувр в Париже. Центр противодействия дезинформации опровергает эту информацию.

Фотографии из Польши, а не из Франции

Отмечается, что в публикациях используются настоящие фотографии, но они не имеют никакого отношения к Лувру или Франции.

Фактическое несоответствие:

Место задержания: Снимки, распространяемые пропагандой, на самом деле сделаны в Польше.

Причина задержания: Мужчины на фото были задержаны за попытку кражи трактора, а не за ограбление музея.

Доказательства на фото: На фото четко видна польская полицейская форма с надписью POLICJA, а не французская, на которой должна быть указана Police Nationale.

Ни один французский правоохранительный орган или медиа также не сообщал о подобном «задержании украинцев за ограбление Лувра».

Цель кампании

В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие дезинформационные кампании преследуют единственную цель — дискредитировать украинских беженцев в Европе и создать устойчивый негативный образ украинцев.

Ранее враждебная пропаганда распространяла ложные истории, в частности о якобы украинце, который сломал стул Ван Гога, инкрустированный кристаллами Swarovski, в музее Palazzo Maffei в Вероне.

Ограбление Лувра

«Минфин» писал, что один из самых больших и известных музеев мира — Лувр — был ограблен в воскресенье, 19 октября.

Восемь королевских драгоценностей, похищенных из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оценивают в 88 миллионов евро.

Однако эксперты утверждают, что продать их на черном рынке практически невозможно, а их реальная стоимость при попытке разобрать их на части будет скудной.