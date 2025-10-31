Российские пропагандистские ресурсы запустили новую дезинформационную кампанию, распространяя фейк о якобы задержании французской полицией двух украинских беженцев за кражу ценностей из музея Лувр в Париже. Центр противодействия дезинформации опровергает эту информацию.
Российская пропаганда распространяет фейк об «украинских беженцах, ограбивших Лувр»
Фотографии из Польши, а не из Франции
Отмечается, что в публикациях используются настоящие фотографии, но они не имеют никакого отношения к Лувру или Франции.
Фактическое несоответствие:
- Место задержания: Снимки, распространяемые пропагандой, на самом деле сделаны в Польше.
- Причина задержания: Мужчины на фото были задержаны за попытку кражи трактора, а не за ограбление музея.
- Доказательства на фото: На фото четко видна польская полицейская форма с надписью POLICJA, а не французская, на которой должна быть указана Police Nationale.
Ни один французский правоохранительный орган или медиа также не сообщал о подобном «задержании украинцев за ограбление Лувра».
Цель кампании
В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие дезинформационные кампании преследуют единственную цель — дискредитировать украинских беженцев в Европе и создать устойчивый негативный образ украинцев.
Ранее враждебная пропаганда распространяла ложные истории, в частности о якобы украинце, который сломал стул Ван Гога, инкрустированный кристаллами Swarovski, в музее Palazzo Maffei в Вероне.
Ограбление Лувра
«Минфин» писал, что один из самых больших и известных музеев мира — Лувр — был ограблен в воскресенье, 19 октября.
Восемь королевских драгоценностей, похищенных из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оценивают в 88 миллионов евро.
Однако эксперты утверждают, что продать их на черном рынке практически невозможно, а их реальная стоимость при попытке разобрать их на части будет скудной.
