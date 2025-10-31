Нацбанк инициирует введение налога на международные посылки до €150

Национальный банк Украины выступил с инициативой ввести налогообложение для международных посылок стоимостью до €150, которые сейчас не облагаются налогом. По мнению регулятора, такой шаг поможет сократить импорт некритических товаров и уменьшить давление на платежный баланс страны в условиях войны. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2025 года.

Дефицит в $25 миллиардов

В отчете НБУ отмечается, что за первые девять месяцев 2025 года дефицит текущего счета платежного баланса Украины достиг $24,9 миллиарда.

Регулятор подчеркивает, что основной причиной дефицита является не чрезмерный потребительский спрос, а высокие расходы на оборону и восстановление страны. В этих условиях, отмечает НБУ, фискальная консолидация (сбалансирование бюджета) путем сокращения оборонных расходов является недопустимой.

Ограничение «некритического» импорта

В качестве альтернативы Национальный банк предлагает сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта, в частности на налогообложении посылок стоимостью до 150 евро.

«Введение налогообложения некритичных в военное время направлений будет иметь ограниченные негативные последствия для экономики», — отмечает НБУ.

По мнению регулятора, такая мера позволит сократить импорт, не снижая при этом обороноспособности страны и не оказывая существенного негативного влияния на экономический рост. Эти шаги должны способствовать уменьшению дефицита текущего счета и поддержанию макрофинансовой стабильности.

Почему это важно

Предложение Национального банка является прямым сигналом о том, что государство ищет способы сократить отток валюты из страны, вызванный потребительским импортом. Хотя дефицит платежного баланса вызван преимущественно оборонными потребностями, НБУ пытается компенсировать этот дисбаланс, ограничивая другие статьи импорта, которые считает некритическими.

Если инициатива НБУ будет реализована, это будет означать, что каждая посылка из иностранных интернет-магазинов (таких как AliExpress, Amazon, Shein и других) для физических лиц будет облагаться налогом. Это приведет к прямому удорожанию всех зарубежных онлайн-покупок для украинцев, но в то же время может увеличить поступления в бюджет и уменьшить спрос на иностранную валюту.