Европейский Союз и Украина начали активную работу над пошаговым планом по завершению действия Директивы о временной защите (TPD), которая приютила около 4,3 миллиона украинцев и будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает VisitUkraine.Today.
Украина и ЕС готовят план завершения временной защиты: что изменится для 4,3 миллиона украинцев
Заместитель Министра социальной политики Украины Илона Гавронская представила ключевые принципы этого процесса:
- Единство: Поддержка связи украинцев с Родиной и Европой.
- Достоинство: Признание активного участия украинцев в жизни принимающих стран.
- Партнерство: Определение дальнейшего взаимодействия между Украиной и ЕС.
После завершения TPD украинцы смогут либо перейти на другие типы вида на жительство, либо добровольно вернуться в Украину.
Переход от «беженцев» к «диаспоре»
Спецпредставитель ЕС по украинцам Илва Йоганссон подчеркнула, что действующие нормы, введенные в 2022 году, не соответствуют реальности долгосрочного пребывания украинцев. Она призвала государства-члены ЕС немедленно приступить к подготовке законодательных изменений.
«Мы переходим от временной защиты к диаспоре», — подытожила Йоганссон.
В сентябре 2025 года
- Поддержка добровольного возвращения в Украину.
- Создание новых легальных путей проживания (через работу, обучение, гуманитарные и семейные основания).
- Ужесточение интеграции украинцев в общины принимающих стран.
Сценарии после 2027 года и необходимость подготовки
ЕС фактически предоставляет украинцам два года для планирования будущего. Сценарии после 2027 года будут зависеть от статуса каждого человека:
- Работающие: Переход на рабочее разрешение или Blue Card.
- Студенты: Переход на студенческое разрешение.
- Родители: Основания для семейного проживания, если учатся в местной школе.
- Без работы/обучения: Возможно ограничение соцпомощи и требование интеграции.
- Возврат: Возможно оказание поддержки для релокации.
Заблаговременная подготовка критически важна, поскольку переход на другой тип вида на жительство (ВНЖ) требует минимум 6−12 месяцев бюрократии, знания местного языка (на уровне A2-B1) и наличия официального контракта на работу или обучение. Без этого могут возникнуть правовые пробелы и очереди.
Следующие два года станут решающими, чтобы украинцы могли достойно и стабильно спланировать свою жизнь, а страны ЕС подготовили законодательную базу для нового этапа отношений с украинской общиной.
На сегодня, около 4,3 миллиона украинцев продолжают пользоваться правом на временную защиту в странах Европейского Союза.
