українська
31 октября 2025, 15:52

Украина и ЕС готовят план завершения временной защиты: что изменится для 4,3 миллиона украинцев

Европейский Союз и Украина начали активную работу над пошаговым планом по завершению действия Директивы о временной защите (TPD), которая приютила около 4,3 миллиона украинцев и будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает VisitUkraine.Today.

Украина и ЕС готовят план завершения временной защиты украинцев
Фото: AI

Заместитель Министра социальной политики Украины Илона Гавронская представила ключевые принципы этого процесса:

  • Единство: Поддержка связи украинцев с Родиной и Европой.
  • Достоинство: Признание активного участия украинцев в жизни принимающих стран.
  • Партнерство: Определение дальнейшего взаимодействия между Украиной и ЕС.

После завершения TPD украинцы смогут либо перейти на другие типы вида на жительство, либо добровольно вернуться в Украину.

Переход от «беженцев» к «диаспоре»

Спецпредставитель ЕС по украинцам Илва Йоганссон подчеркнула, что действующие нормы, введенные в 2022 году, не соответствуют реальности долгосрочного пребывания украинцев. Она призвала государства-члены ЕС немедленно приступить к подготовке законодательных изменений.

«Мы переходим от временной защиты к диаспоре», — подытожила Йоганссон.

В сентябре 2025 года Совет Е С уже принял предусматривающие рекомендации:

  • Поддержка добровольного возвращения в Украину.
  • Создание новых легальных путей проживания (через работу, обучение, гуманитарные и семейные основания).
  • Ужесточение интеграции украинцев в общины принимающих стран.

Сценарии после 2027 года и необходимость подготовки

ЕС фактически предоставляет украинцам два года для планирования будущего. Сценарии после 2027 года будут зависеть от статуса каждого человека:

  • Работающие: Переход на рабочее разрешение или Blue Card.
  • Студенты: Переход на студенческое разрешение.
  • Родители: Основания для семейного проживания, если учатся в местной школе.
  • Без работы/обучения: Возможно ограничение соцпомощи и требование интеграции.
  • Возврат: Возможно оказание поддержки для релокации.

Заблаговременная подготовка критически важна, поскольку переход на другой тип вида на жительство (ВНЖ) требует минимум 6−12 месяцев бюрократии, знания местного языка (на уровне A2-B1) и наличия официального контракта на работу или обучение. Без этого могут возникнуть правовые пробелы и очереди.

Следующие два года станут решающими, чтобы украинцы могли достойно и стабильно спланировать свою жизнь, а страны ЕС подготовили законодательную базу для нового этапа отношений с украинской общиной.

На сегодня, около 4,3 миллиона украинцев продолжают пользоваться правом на временную защиту в странах Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
