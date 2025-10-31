Национальный банк Украины заложил в свой инфляционный отчет прогноз о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Это решение связано с острой потребностью в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры страны.
НБУ заложил в прогноз повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году
Постепенное приближение к рыночным ценам
В НБУ считают, что по мере стабилизации экономической ситуации в Украине тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно приближаются к рыночно обоснованным уровням.
«В 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью возобновления поврежденной энергетической инфраструктуры», — говорится в отчете НБУ.
Дефицит энергии и экономические риски
Эксперты Нацбанка отмечают, что ужесточение обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей Россией в конце III квартала значительно повысило риски возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украина была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и газа для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона.
НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4−6%.
В 2026 году общая оценка дефицита электроэнергии была повышена до 3% в среднем за год, что, по мнению регулятора, окажет негативное влияние на экономическую активность.
Действующий мораторий
Напомним, что во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию, горячую воду и газ для населения.
Ранее Кабинет Министров принял решение о продлении механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона.
ровно год тому назад на всех!!! кремлевских каналах и во всех СМИ. появилась новость о том, что …Зеленский не может удержать цены на газ и вообще скоро будет тарифный колапс…
Ну и конечно. патриотическое СМИ «цензор» а также сам «Минфин» и другие издания принадлежащие фиале. тут же стали писать об …информации от своих источников в КабМине. все подорожает . и т п
И что??? Подорожало?
Но самое смешное не это! Когда с начала 2014 года по июнь 2017 года эл энергия подорожала в ПЯТЬ!!! раз. все эксперты (особенно местные горлопаны и гаслометы) этому радовались… И это на фоне изменений в Налоговый Кодекс, согласно которым импортеров угля из рф (читать ахметов) освободили от уплаты НДС на импорт!!!
Что говорить «эксперты»!!!
И вот опять!