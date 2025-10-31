Multi от Минфин
31 октября 2025, 14:53 Читати українською

НБУ заложил в прогноз повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году

Национальный банк Украины заложил в свой инфляционный отчет прогноз о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Это решение связано с острой потребностью в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры страны.

НБУ прогнозирует рост тарифов на свет для украинцев в 2026 году
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Постепенное приближение к рыночным ценам

В НБУ считают, что по мере стабилизации экономической ситуации в Украине тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно приближаются к рыночно обоснованным уровням.

«В 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью возобновления поврежденной энергетической инфраструктуры», — говорится в отчете НБУ.

Дефицит энергии и экономические риски

Эксперты Нацбанка отмечают, что ужесточение обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей Россией в конце III квартала значительно повысило риски возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украина была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и газа для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона.

НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4−6%.

В 2026 году общая оценка дефицита электроэнергии была повышена до 3% в среднем за год, что, по мнению регулятора, окажет негативное влияние на экономическую активность.

Действующий мораторий

Напомним, что во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию, горячую воду и газ для населения.

Ранее Кабинет Министров принял решение о продлении механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+
+30
TAN72
TAN72
31 октября 2025, 15:22
#
Ахметов не желает за свои восстанавливать
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
31 октября 2025, 16:12
#
«Тарифи на електроенергію для населення в Україні встановлює Кабінет Міністрів України шляхом прийняття відповідних постанов. Хоча Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визначає граничні ціни на електроенергію на ринку, остаточне встановлення тарифів для побутових споживачів залишається за урядом. »
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 октября 2025, 15:38
#
А НБУ это кто? И какое отношение ОНО имеет к генерации передачи и продаже эл энергии?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 октября 2025, 15:52
#
Не прошло и года!
ровно год тому назад на всех!!! кремлевских каналах и во всех СМИ. появилась новость о том, что …Зеленский не может удержать цены на газ и вообще скоро будет тарифный колапс…
Ну и конечно. патриотическое СМИ «цензор» а также сам «Минфин» и другие издания принадлежащие фиале. тут же стали писать об …информации от своих источников в КабМине. все подорожает . и т п
И что??? Подорожало?
Но самое смешное не это! Когда с начала 2014 года по июнь 2017 года эл энергия подорожала в ПЯТЬ!!! раз. все эксперты (особенно местные горлопаны и гаслометы) этому радовались… И это на фоне изменений в Налоговый Кодекс, согласно которым импортеров угля из рф (читать ахметов) освободили от уплаты НДС на импорт!!!
Что говорить «эксперты»!!!
И вот опять!
