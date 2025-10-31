НБУ заложил в прогноз повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году

Национальный банк Украины заложил в свой инфляционный отчет прогноз о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Это решение связано с острой потребностью в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры страны.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Постепенное приближение к рыночным ценам

В НБУ считают, что по мере стабилизации экономической ситуации в Украине тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно приближаются к рыночно обоснованным уровням.

«В 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью возобновления поврежденной энергетической инфраструктуры», — говорится в отчете НБУ.

Дефицит энергии и экономические риски

Эксперты Нацбанка отмечают, что ужесточение обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей Россией в конце III квартала значительно повысило риски возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украина была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и газа для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона.

НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4−6%.

В 2026 году общая оценка дефицита электроэнергии была повышена до 3% в среднем за год, что, по мнению регулятора, окажет негативное влияние на экономическую активность.

Действующий мораторий

Напомним, что во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию, горячую воду и газ для населения.

Ранее Кабинет Министров принял решение о продлении механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона.